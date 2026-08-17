Sırp Novak Djokovic, kariyerinin farklı bir yönünü, önümüzdeki perşembe günü "Prime Video" platformunda ilk kez yayınlanacak "Kışta Bir Kurt" adlı belgesel filmiyle gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Film, tenis efsanesinin dört büyük turnuvadaki 24 şampiyonluğundan Paris 2024'teki olimpiyat altın madalyasına kadar kariyerinin en önemli duraklarını ele alıyor.

"Sport" gazetesine verdiği röportajda Djokovic, filmin adını seçmesinin sırrını açıkladı ve bunun en zorlu koşullarla mücadele etme ve tüm veriler aleyhineymiş gibi göründüğünde içindeki gücü arama kapasitesini yansıttığını belirtti. İnsanın o anlarda "en zor anları aşmasına olanak tanıyan o içsel gücü ve güveni" bulduğunu söyledi.

Sırp yıldız, kariyerinin en önemli anlarından birini, Paris 2024 Olimpiyatları tenis finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'ı yendiği anı hatırlattı ve bu zaferin hayatında yalnızca sportif değeri açısından değil, taşıdığı kişisel ve ailevi duygular açısından da istisnai bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Djokovic, Paris'e katılmasının "belki de hayatının ve sportif kariyerinin en önemli anı" olduğunu söyledi ve eşi ile çocuklarının yanında bulunmasının ve bu başarıyı onlarla birlikte kutlamasının, ardından milli bayrağı omuzlarında taşıyarak Sırbistan'a dönmesinin bu deneyimi hafızasına daha güçlü kazıdığını dile getirdi.

Ancak Djokovic'in bu anılara dair konuşması, kariyerinin son evresine yönelik açık bir işaret de taşıdı. Zira 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarına kadar devam etme arzusunu açıkladı ve Amerika turnuvasının tenis kortlarındaki son durağı olabileceğine dair ipucu verdi.

Sırp oyuncu, son yıllarda birden fazla kez Los Angeles Olimpiyatları'na katılma isteğinden söz ettiğini, o durağa ulaşabileceğine inandığını belirtti; ancak ilerleyen yaşı ve son yirmi yıla kıyasla değişen rekabet programı göz önünde bulundurulduğunda tüm ihtimalleri açık bıraktı.

Djokovic, kariyeri boyunca katıldığı turnuvaların aynı sayısında artık yer almadığını söyledi ve bu değişimin, sportif hırsları ile kortların dışındaki hayatı arasında bir denge kurma çabası kapsamında kendisine ailesiyle daha fazla vakit geçirme fırsatı sunduğunu ifade etti.