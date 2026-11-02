Bayern Münih yönetimi, sportif direktörü Max Eberl liderliğinde, Bavyera ekibini vuran sakatlıkların ardından kış transfer döneminde önemli bir kararla karşı karşıya.

Bild gazetesi, Bayern Münih'in Ismail Sibari, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Jamal Musiala'dan oluşan dörtlünün hizmetlerinden sakatlık nedeniyle mahrum kaldığını aktardı.

Sibari, sağ bileğinde bağ yırtığı yaşadı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Gnabry ise sol uyluğunun arka bölümündeki kas sakatlığı nedeniyle 6 haftaya varabilecek bir süre forma giyemeyecek.

Luis Diaz, sol uyluğunda kas yırtığından muzdarip; Musiala ise sağ uyluğundaki kas liflerinden birindeki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

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Buna ek olarak, sağ dizindeki sorunlar nedeniyle yıldız oyuncu Michael Olise'nin oynayıp oynamayacağına dair şüpheler bulunuyor.

Böylece Bayern'in hücum hattında mevcut seçeneklerin sayısı, takımın uzun zamandır görmediği biçimde son derece sınırlı hale geldi.

Buna rağmen Bayern Münih içindeki yönelim, önümüzdeki kış transfer döneminde hareket etmeme yönünde net.

Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, cumartesi akşamı kış döneminde yeni oyuncularla anlaşma ihtimaline ilişkin bir soruya "Sanmıyorum" diye yanıt verdi.

Eberl ise Dortmund maçının ardından şunları ekledi: "Tetkiklerin ne ortaya çıkaracağını henüz bilmiyoruz. Luis Diaz dönecek, Jamal da dönecek. 5 oyuncunun yarım yıl boyunca yok olacağı gibi bir durum söz konusu değil."

Eberl'in kastettiği şu: Bayern yönetimi, kendi içlerinde, Sibari dışındaki sakatlanan tüm hücum oyuncularının kış tatilinin ardından 8-10 Ocak tarihleri arasında oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach maçıyla başlayacak müsabakalara hazır şekilde döneceklerini öngörüyor.

Bu nedenle kulüp yetkilileri şu an için, özellikle de ocak ayındaki transfer piyasasının çoğu zaman zorlu olması sebebiyle, kış transfer döneminde para harcamayı acil bir gereklilik olarak görmüyor.

Buna ek olarak Bayern Münih, Bild gazetesinin bilgilerine göre, 2027 yazında büyük bir bedel karşılığında en az bir hücum oyuncusuyla anlaşmayı planlıyor.