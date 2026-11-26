Barcelona'nın kalecisi Joan Garcia, 16 Eylül'de oynanan Racing Santander maçından bu yana yaşadığı ödem nedeniyle sağ dizinde hissettiği hafif ağrılara rağmen maçlara çıkmaya alıştı.

Reklam

Garcia, ciddi sayılmayan ancak bir gecede tamamen iyileşmesi de mümkün olmayan bu sakatlık nedeniyle bir sonraki Sevilla maçında forma giyemedi, sezonun ilk milli arasında da İspanya Milli Takımı'nda yer almadı.

Sport gazetesinin haberine göre Joan Garcia, Barça'daki performansını hiçbir şekilde etkilemeyen bu sorunla başa çıkabiliyor.

Bununla birlikte ödem henüz geçmiş değil. Bu nedenle Barcelona'nın fizyoterapistleri, iyileşme süreci kademeli olarak tamamlanana kadar Joan Garcia'yı yakından takip ediyor.

Villarreal maçında kaleci Livakovic'in, ilk yarının bitimine kısa süre kala ısınmaya çıktığı görüldü.

Reklam Reklam

Joan Garcia bir miktar ağrı hissediyordu, ancak sorun devre arasında tedavi edildi ve ikinci yarıda sahaya dönerek oynamaya devam etti.

Related Topics

Gelecek maçlar COR La Liga 10:15 BAR

Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah maçında ise Joan Garcia 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve takımın bir konsantrasyon hatası sonucu gol yemesine rağmen önemli kurtarışlar yaptı.

Joan Garcia'nın performansı, diz sorununun onun için bir engel oluşturmadığını gösteriyor. Hızlı reflekslerini koruyan kaleci, ceza sahasının dışına da hızla çıkıyor ve havadan gelen topları kontrol etmek için hiçbir sorun yaşamadan sıçrıyor.

Reklam

Livakovic gerekirse oynamaya hazır olsa da endişe edilecek bir durum bulunmuyor.

Hırvat kaleci, kaleciler arasındaki sıralamada Szczesny'nin önünde yer alıyor ve Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada olduğu gibi kalede bir değişiklik yapılması gerektiğinde ilk tercih o olacak.

Reklam

Yine de Barcelona'da sakin bir hava hâkim. Joan Garcia mücadele etmeyi sürdürmeye hazır ve bunu Sabah karşısında da kanıtladı.

Kaleci bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 20 gol yedi, 5 maçta kalesini gole kapattı. Toplam 1486 dakika sahada kalan Garcia, bu süreçte 39 kurtarış yaptı.

Reklam

Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona'nın 4-1 kazandığı Sabah maçının tamamında forma giymesinin ardından maç sayısını 5'e yükseltti. Bu maçlarda 7 gol yiyen Garcia, 16 şutu kurtarmayı başardı.