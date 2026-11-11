“Dizimi başka birinin diziyle değiştirirdim”: Dejan Kulusevski, diz naklini reddettiğini açıkladı ve Tottenham’daki kişilerden hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti

Dejan Kulusevski, yaz aylarında diz naklini reddettiğini açıkladı ve uzun süren sakatlık kâbusu sırasında Tottenham'daki bazı kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını itiraf etti. 500 günden fazla sahalardan uzak kalan İsveçli millî futbolcu, kulüpteki birçok kişinin iyileşeceğine şüpheyle yaklaştığını söylüyor. Ancak millî takıma dönüşüne hazırlanırken her şeyi affetmesi gerektiğini vurguluyor.

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Kulusevski yazın diz naklini reddetti

Kulusevski, ciddi bir diz sorunu nedeniyle 500 günden fazla sahalardan uzak kaldıktan sonra nihayet resmî maçlara döndü. Rehabilitasyon sürecinde birçok aksilik yaşadı ve uzman doktorlara danıştı. İsveçli yayın kuruluşu Fotbollskanalen’e konuşan kanat oyuncusu, yazın kendisine diz nakli önerildiğini ancak bu seçeneği kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

“Bütün yazı başka bir ameliyat geçirmek üzerine diğer doktorlarla konuşarak geçirdim” dedi. “Bu bir diz nakli olacaktı. Dizimi başka birinin diziyle değiştirecektim. Hayır dedim. Oynarken ağrı çekiyorsam ağrıyla oynamam gerekecek.”

Kulusevski, Tottenham’daki bazı kişilerden hayal kırıklığına uğradı

Kulusevski, sahalardan uzak kaldığı dönemde kendisini her zaman desteklenmiş hissetmediğini, iyileşmesine ilişkin şüphelerin kulüp içinden de geldiğini ima etti. Şunları ekledi: “Buna inanmayan çok kişi vardı, birçok kişi şüpheciydi. Kulüpte bile. Bu dönemde bazı kişiler beni hayal kırıklığına uğrattı ama aynı zamanda her şeyi affetmem gerekiyor.

“Bazen daha fazla yardım almış olmayı diliyorsunuz. Ama aynı zamanda hepimizin bir işin parçası olduğunu anlıyorum.”

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Tottenham sağlık ekibi yeniden mercek altında

Kulusevski’nin açıklamaları, son iki yılda ağır eleştirilerle karşılaşan Tottenham sağlık ekibine yönelik sorgulamaları artırdı. A takımın birçok oyuncusu uzun süre sahalardan uzak kaldı. Fiziksel sorunlar, kulübün istikrarlı bir kadro oluşturmasını defalarca etkilerken taraftarlar ve yorumcular da oyuncuların sağlığı ve iyileşme yöntemleri hakkında sorular sormaya başlamıştı.

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Sağlık ekibi hakkında şüphelerini dile getiren ilk Tottenham oyuncusu Kulusevski değil. Eski kaptan Cristian Romero, sakatlığının tedavisini kulüpten uzakta, Arjantin’de görmeyi seçmiş ve sosyal medya paylaşımında teşekkür ettiği kişiler arasında sağlık ekibine yer vermemişti.

Kulusevski, Bosna-Hersek karşısında İsveç’e dönmeye hazırlanıyor

Kulusevski, iki yıl aradan sonra ilk kez İsveç kadrosuna döndü. Bu haftaki Uluslar Ligi maçlarında, cumartesi günü Strawberry Arena’da Bosna-Hersek’e ve salı günü deplasmanda Polonya’ya karşı yaklaşık 30’ar dakika oynamayı bekliyor.

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“Sıfırdan iyidir, bu yüzden mutluyum” dedi. Bosna-Hersek karşısında alınacak galibiyet, grupta birinciliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek.