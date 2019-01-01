Kupa

Diyarbekirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yorum()
AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Diyarbekirspor, Eskişehirspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Diyarbekirspor - Eskişehirspor karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Sinan Dereci yönetecek.

Haberin devamı aşağıda

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor 4 maçta topladığı 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Editörün Seçtikleri

Aldığı puan cezalarıyla zor durumda olan Eskişehirspor ise TFF 1. Lig'de -2 puanla son sırada yer alıyor.

Diyarbekirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Diyarbekirspor ile Eskişehirspor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 25 Eylül Çarşamba günü 18:30'da başlayacak.

Diyarbekirspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Diyarbekirspor - Eskişehirspor karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kapat