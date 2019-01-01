Diyarbekirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Diyarbekirspor - Eskişehirspor karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Sinan Dereci yönetecek.
Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor 4 maçta topladığı 7 puanla 8. sırada bulunuyor.
Aldığı puan cezalarıyla zor durumda olan Eskişehirspor ise TFF 1. Lig'de -2 puanla son sırada yer alıyor.
Diyarbekirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Diyarbekirspor ile Eskişehirspor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 25 Eylül Çarşamba günü 18:30'da başlayacak.
Diyarbekirspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Diyarbekirspor - Eskişehirspor karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.