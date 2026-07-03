"Dışlanmayı kabullenmek zor"... Hafiz Draji, Petković'i ve Cezayirli oyuncuları eleştiriyor

Cezayirli gazeteci Hafiz Daraji, Cezayir milli takımının oyuncularını ve teknik direktörü Vladimir Petković’i, İsviçre’ye yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elendikten sonra eleştirdi.

Cuma sabahı ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden turnuvanın 32'li turunda oynanan maçta Cezayir milli takımı, Avrupalı rakibine 0-2 yenildi.

İsviçre milli takımı, önümüzdeki Salı günü 16'lı turda Kolombiya ile Gana arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Draji, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Çöl Savaşçıları”nın oyuncularının galibiyet için yeterli azmi göstermediklerine ve teknik direktörün karar verirken cesur davranmadığına işaret etti.

Ünlü Cezayirli spor yorumcusu, “Mağlubiyetten sonra konuşmak kolaydır, ancak elenmeyi kabullenmek ve bahaneler bulmak zordur” dedi.

Ayrıca, “Bir milli takımın gücü sadece oyuncuların ayaklarıyla değil, kalpleriyle, ruhlarıyla, azimleriyle ve kararlılıklarıyla da oluşur; aynı zamanda doğru seçimleri yapan ve doğru zamanda doğru kararı verme cesaretine sahip bir teknik direktörle de oluşur” diye ekledi.

BeIN Sports yorumcusu, “Sahada bireysel ve kolektif yaratıcılık, mücadeleci ruhla birleştiğinde, Cezayir milli takımı büyük takımlarla boy ölçüşebilir ve futbol tarihinin en güzel sayfalarını yazabilir” diye ekledi.

Draji, sözlerini şöyle tamamladı: “Yine de Cezayir’i ve Cezayir Milli Takımı’nı ölümüne sevmeye devam edeceğiz, çünkü onlar vatanımızı temsil ediyor.”

Cezayir milli takımı, 10. grupta 4 puan toplayarak grup aşamasında üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasında ikinci tura yükseldi.

Ancak Yeşil Takım, Dünya Kupası eleme turlarında tarihindeki ilk galibiyetini elde edemedi.