Jude Bellingham artık dünya futbolunun semalarında yalnızca yükselen bir yıldız değil; Hırvatistan karşısında İngiltere Milli Takımı formasıyla kariyerinin en eksiksiz maçlarından birini sahneledikten sonra, erkenden şöhretin kapılarını çalmaya başladı. Böylece onun tarihin en büyük oyuncuları listesine girme ihtimalinden söz etmenin artık bir abartı olmadığını kanıtladı.

Daha bir yıl önce, teknik direktör Thomas Tuchel'in Bellingham'ı Ekim 2025'te Üç Aslanlar'ın kadrosundan çıkarmasının ardından, oyuncunun İngiltere Milli Takımı'nın hesaplarındaki yeri şüpheliydi; Alman teknik adamın Real Madrid oyuncusuna büyük bir yıldız olduğu gerekçesiyle özel muamele yapmayacağını teyit etmesinin ardından, özellikle Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında soru işaretleri vardı.

Ancak Bellingham tüm beklentileri kısa sürede altüst etti ve Dünya Kupası kadrosundaki yerini garantilemeyi başardı. Ardından turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından birine dönüştü ve İngiltere Milli Takımı'nın 7 gollük gol kralı olarak turnuvayı tamamladı; takımının yarı finale ulaşmasına ve müsabakaları üçüncü sırada bitirmesine katkı sağladı.

Eğer o dönem Bellingham'ın dünya çapında bir oyuncu olduğunu kanıtladıysa, Hırvatistan karşısında yaptıkları da onun bambaşka bir seviyeye geçmek üzere olduğunu teyit etti; nitekim "BBC Sport" bunu böyle aktardı.

Real Madrid'in yıldızı, İngiltere'nin Rijeka kentinde Hırvatistan'ı 7-0 ezip geçtiği maçta dört gole doğrudan katkı sağladı; bir gol atıp üç gole de asist yaparak, maç boyunca İngiltere hücumunun merkezi hâline gelen olağanüstü bir performans sergiledi.

İzini yalnızca teknik tarafta bırakmakla kalmadı; Harry Kane'in oyundan çıkmasının ardından son dakikalarda kaptanlık pazubandını takan Bellingham, yaşının ve tecrübesinin ötesinde bir liderlik varlığına sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.









Tarihin en büyük oyuncularından biri olabilir

Bellingham'ın performansı, Manchester United ve İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın eski yıldızı Roy Keane'i, oyuncunun geleceğine dair beklentilerin tavanını yükseltmeye itti. Keane, "ITV" ağına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bellingham tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olabilir."

Ve ekledi: "Şu anda muhteşem bir futbolcu ve eksiksiz bir yetenek paketine sahip; koşudaki güç, pas isabeti ve kaleyi tehdit etme kabiliyeti. Seviyesi geliştikçe, gelecekte ondan giderek daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum."

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunmacısı Matt Upson ise, Bellingham'ın milli takımın geleceğinde "10 numara" oyun kurucu mevkisini doldurmak için ideal seçenek hâline geldiğini değerlendirdi.

Gol atmanın ötesinde bir etki

Bellingham'ı özel kılan şey yalnızca hücum istatistikleriyle sınırlı değil; Roy Keane de bunu vurguladı ve oyuncunun etkisinin, top ayağından uzaktayken de ortaya çıktığını teyit etti.

Keane, Bellingham'ın "topla oynamakta harika" olduğunu, ancak top kendisinde değilken yaptığı hareketlerin ve fedakârlığının takım arkadaşlarının seviyesini yükselttiğini açıkladı; Real Madrid'de oynayan ve etkileyici seviyeler sergileyen bu çapta bir oyuncunun varlığının, takımın geri kalanına ekstra bir motivasyon kazandırdığına dikkat çekti.

İngiltere'nin eski forveti Ian Wright de oyuncunun performansındaki fiziksel ve hücumsal yönü övdü ve Bellingham'ın ileri atılmaktan hiç geri durmadığını, ceza sahasına ulaşmak için denemelerini sürekli tekrarladığını vurguladı.

Wright, oyuncunun fiziksel kabiliyetleri, teknik becerileri ve aralıksız hareketleri sayesinde "her şeyin içinde yer aldığını" söyledi; Bellingham'ın ceza sahası içinde sık sık ve savunmacıların kendisini takip etmekte zorlandığı yerlerde boy gösterdiğine işaret etti.









Bellingham yeni bir rekora imza atıyor

Bellingham, golünün yanı sıra maç boyunca üç gole asist yaparak, İngiltere Milli Takımı ile tek bir maçta üç gol pası veren ilk oyuncu oldu; Trent Alexander-Arnold'un Kasım 2021'de San Marino karşısında yaptığından bu yana ilk kez.

Ayrıca bu, Bellingham'ın İngiltere Milli Takımı ile tek bir maçta ikiden fazla gole doğrudan katkı sağladığı ilk kez oldu.

Diğer yandan, İngiltere'nin hücum dörtlüsü tarihi galibiyetin ışıklarını paylaştı; Harry Kane ve Bukayo Saka ikişer gol atarken, Anthony Gordon bir gol atıp bir gole de asist yaptı.

Kane, 89. milli golüne imza atarak milli takım açısından önemini bir kez daha teyit etti; ardından bitişe 20 dakika kala oyundan çıkıp kaptanlık pazubandını Bellingham'a bıraktı.

Tuchel: Yükselmek zorundasın

Thomas Tuchel, Bellingham'ın seviyesindeki dikkat çekici gelişimi fark edenlerin başında geldi; oyuncunun gerçekten de yeni bir aşamaya geçmiş gibi göründüğünü teyit etti.

İngiltere teknik direktörü şunları söyledi: "Evet, şu an için durum böyle görünüyor ve bu her zaman gerekli bir şey. Belli bir seviyede duramazsın; gelişmek ve bir sonraki seviyeye ulaşmaya çalışmak zorundasın, aksi takdirde diğer takımlar sana yetişir ve seni geçer."

Tuchel, milli takımın Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığının ardından bazı değişiklikler yaptığına ve aralarında Bellingham'ın da bulunduğu birkaç oyuncuya takım içinde daha büyük sorumluluklar verdiğine işaret etti.

Saka: Aramızda olmasından mutluyum

Dikkatleri üzerine çeken yalnızca Bellingham değildi; Bukayo Saka da güçlü bir maç çıkardı ve ilki Real Madrid'in yıldızının kusursuz bir ortasıyla doğrudan hazırlanan iki gol attı.

Saka, maçın ardından takım arkadaşını överek şunları söyledi: "Muhteşemdi, yılın oyuncusu ödülünü hak etti, maçın adamı olmayı da hak etti. Olağanüstü bir performans sergiledi. Onun yanında oynamaktan mutluyum ve İngiltere Milli Takımı'nın saflarında bulunmasından mutluyum."

Bellingham, Real Madrid'in ve İngiltere Milli Takımı'nın en önemli unsurlarından biri olarak ayaklarını yere basmayı sürdürürken, hırslarının tavanının artık yalnızca zirveye ulaşmak değil, orada uzun süre kalmak olduğuna dair göstergeler açık görünüyor. Zira bir yıl önce milli takımın hesaplarından çıkarılan oyuncu, artık muhtemel bir kaptan, birinci sınıf bir oyun kurucu ve İngiliz futbolunun büyük yıldızlarının kendi kuşağının en büyük oyuncularından biri için bir proje olarak gördüğü bir yıldız hâline geldi.



