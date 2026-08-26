Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Paris Saint-Germain'in Fransız oyuncusu Ousmane Dembele'nin mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Ballon d'Or kazanan oyuncunun geleceği, kulübün onu Lille'e karşı oynanacak maçta dinlendirme kararının ardından son saatlerde yeniden gündeme geldi.

Paris kulübünün yönetiminden gelen bu sert karar, takımın ilk hafta Rennes karşısında iki gol geride olduktan sonra (2-2) beraberlikle sonuçlanan takılmasının ardından geldi.

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Dembele, o maçın devre arasında takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia ile birlikte oyundan alınmıştı; ardından bir sonraki maçta dinlendirilmek amacıyla resmen kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Diğer raporlar ise bu adımın, oyuncunun performansındaki düşüş nedeniyle verilen bir ceza olduğuna işaret etti.

Bu durum, özellikle Paris kulübünün birkaç aydır sözleşmesini uzatmak için menajerleriyle çalışıyor olması nedeniyle, oyuncunun durumu hakkında yeni soru işaretleri yarattı.

Amaç, sözleşmesine bir ya da iki yıl eklemek; bu da onu 2029 ya da 2030 yılına kadar Paris Saint-Germain'de tutacak.

Paris'te durumla ilgili kayda değer bir endişe bulunmuyor. Oyuncu ve kulüp iş birliğinin sürdürülmesi konusunda hemfikir ve görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.

"RMC Sport" ağına göre, görüşmeler yaz transfer döneminin son evresinde geçici olarak askıya alınacak, dönem kapandıktan sonra ise yeniden başlayacak.

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