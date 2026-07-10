Dışlanma gülümsemesi, Hakimi'yi Faslı taraftarlarla "kaybedilecek bir yüzleşmeye" sürüklüyor

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde çalan son düdük, sadece Fas milli takımının Fransa’ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendiğini ilan etmekle kalmadı; aynı zamanda Atlas Aslanları’nın kaptanı Achraf Hakimi’yi de içine alan şiddetli bir tartışma dalgasının başlangıcı oldu.

"Hayal kırıklığı yaratan" olarak nitelendirilen performansı ve maç sonrası davranışları nedeniyle Paris Saint-Germain'in yıldızı, hem medyanın hem de taraftarların eleştirilerinin hedefinde buldu kendini... Peki sahada ve saha dışında neler yaşandı?

Hakimi, maçın ardından kendini yalnız buldu. Yakın arkadaşı Kylian Mbappé, Les Bleus’u yarı finale taşıyarak kutlama yaparken, Faslı bek’in 2022 Dünya Kupası’ndaki başarısını tekrarlama hayali suya düştü. Sağ kanatta sergilediği performans beklentilerin altında kaldı ve taraftarlarının alışık olduğu seviyeden uzak görünüyordu; analistlere göre, acı elenmenin sorumluluğunun bir kısmını üstlendi.

Fransız "rmcsport" sitesi, Faslı haber kaynaklarına dayanarak, yerel basının milli takım kaptanına acımasız davrandığını aktardı; basında, oyuncunun performansı "her zamanki seviyesinden çok uzak" olarak nitelendirildi ve "kritik hücum katkılarını sağlayamadığı" belirtildi.

Faslı "360" sitesi ise ona 10 üzerinden 4,5 puan vererek savunma hattındaki en zayıf oyuncu olduğunu belirtti ve "çok ileriye çıkarak arkasında geniş boşluklar bıraktı ve hücumda fark yaratamadı" dedi.

Ancak eleştiriler teknik yönle sınırlı kalmadı. Bir anda yayılan bir video, Hakimi’nin mağlubiyetin hemen ardından Paris Saint-Germain’den takım arkadaşı Désiré Doué ile konuşurken gülümsediğini gösterdi.

Bu gülümseme, sosyal medyada geniş bir Faslı taraftar kitlesinin öfkesini uyandırdı ve bazıları bunu, öncesindeki diğer görüntülerde gergin görünmesine rağmen, o anın önemini kavrayamama olarak değerlendirdi.