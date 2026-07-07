Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tonlu açıklama... Paraguay, Mbappé krizinde yeni bir sayfa açıyor

Paraguay hükümeti, Senatör Celeste Amarilla’nın Fransız milli takım kaptanı Kylian Mbappé’ye yönelttiği ırkçı hakaretlerin ardından, yetkililerin sözlerini kınadığı ve Fransız yıldız ile Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği sert bir açıklamada, Senatör Amarilla’dan resmen uzaklaştığını duyurdu.

Paraguay Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklamada, “Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti, Senatör Celeste Amarilla’nın Fransız milli takım kaptanı Kylian Mbappé'ye yönelik açıklamaları şiddetle kınar ve kınamaktadır; zira bu açıklamalar, ülkemizin benimsediği barış içinde bir arada yaşama ve insan onuruna saygı değerlerini ve ilkelerini ihlal etmektedir" dedi.

Paraguaylı senatör, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda ülkesinin Fransa’ya 1-0 yenilip elenmesinden birkaç saat sonra, maçın tek golünü atan Mbappé’ye sert bir ırkçı saldırıda bulunmuş ve onu “Fransız gibi davranan Kamerunlu bir sömürgeci” olarak nitelendirmişti.

Amarella bununla yetinmedi, daha da şok edici bir mesaj yayınlayarak Fransız milli takım kaptanının “hindistan cevizi içtiğini” ve “duyulmuş en kültürlü insanların şempanzeler olduğunu” iddia etti. Bu açıkça ırkçı açıklamalar Fransa’da büyük bir şok dalgası yarattı ve sosyal medyada ile siyasi çevrelerde geniş çaplı kınamaya yol açtı.

Paraguay hükümeti yaptığı açıklamada, senatörün sözlerinin kişisel görüşü olduğunu ve hiçbir şekilde ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, “Paraguay’ın, güçler ayrılığı ilkesine dayanan demokratik bir cumhuriyet olduğu” ve senatörün “tamamen bireysel sorumluluğu altında” hareket ettiği belirtildi.

Açıklama doğrudan kınamanın ötesine geçti; Paraguaylı yetkililer, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye yönelik “sarsılmaz bağlılıklarını” vurgulayarak, “bu açıklamalardan zarar görmüş olabilecek kişilerle” dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

Hükümet ayrıca Fransa’ya doğrudan bir yatıştırma mesajı göndererek, “Bu açıklamalardan incinmiş hisseden herkesle dayanışma içinde olduğunu ifade eder ve Paraguay’ın tarihi bir dostluk, işbirliği ve karşılıklı anlayış bağıyla bağlı olduğu Fransız halkına saygısını teyit eder” dedi.

Pazartesi günü boyunca tepkiler arttı; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mbappé’ye ve tüm Fransız milli takımına desteğini sunarken, Fransa Futbol Federasyonu ise yasal işlemlerin başlatılması için savcılığa şikayette bulunacağını açıkladı.

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, sözleri “suç teşkil eden ve kınanması gereken” olarak nitelendirirken, Fransız hükümetinin birçok üyesi öfkelerini dile getirdi. Spor Bakanı Marina Ferrari ise saldırıları “alçakça” ve “uygunsuz” olarak nitelendirdi; bu sözlerin sadece Fransa milli takım kaptanını değil, aynı zamanda Fransa’nın benimsediği değerleri de hedef aldığını belirtti.

Mbappé ise sessizliğini bozdu ve “alçakça” ve “görevine layık olmayan” bir politikacıyı kınadı; bu da 2026 Dünya Kupası’nın en çok konuşulan konularından biri haline gelen tartışmayı daha da alevlendirdi.