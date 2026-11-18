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Eski milli futbolcuya göre Almanya Milli Takımı, Nagelsmann'ın halefiyle yeniden daha disiplinli olacak.

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß (74), Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp'un (59) takımı yeniden doğru yola sokacağına inanıyor. 1974 dünya şampiyonu, bu vesileyle Klopp'un selefi, eski Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann'a (39) bir kez daha gönderme yaptı.

Hoeneß, Sport Bild'e yaptığı açıklamada, Nagelsmann yönetiminde ABD, Kanada ve Meksika'da yaşanan başarısız Dünya Kupası'nı ve Klopp'un başlattığı yeniden yapılanmayı değerlendirerek şunları söyledi: "Jürgen döneminde eşlerin ve çocukların da katıldığı böyle bir aile gezisinin yeniden yaşanacağını sanmıyorum. Bence disiplini ve düzeni yeniden sağlayacak."

Bu sözler, geçen yaz ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Winston Salem'de bulunan Almanya'nın Dünya Kupası kampındaki koşullara açık bir göndermeydi. Bu koşullar turnuvanın ardından çok konuşulmuştu . Paraguay karşısında son 32 turunda yaşanan utanç verici elenmeden önce kampta, ailelerin milli futbolcuları ziyaret edebildiği "Aile Günleri" de düzenlenmişti. Uzmanlar, bunu olası bir dikkat dağınıklığı ve odaklanma eksikliği kaynağı olarak görmüştü. Nagelsmann, eşi Lena ile birlikte bir antrenmana bisikletle gittiğinin ve annesinin de Dünya Kupası kampında kaldığının öğrenilmesiyle daha da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile Nagelsmann'ın yolları finallerden kısa süre sonra ayrıldı. Yerine geçen Klopp, 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Nagelsmann'ı Dünya Kupası'ndan önce de kamuoyu önünde defalarca eleştiren Hoeneß , Winston Salem'dekilere benzer olayların Klopp döneminde yaşanmasını beklemiyor. Hoeneß, Klopp için "Kendisi de başarıya aç. Ancak elini dokundurur dokundurmaz her şeyin hızla gerçekleşmesini beklemiyorum. Ona zaman vermeliyiz" dedi.

Getty Images

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Öte yandan Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörüyle başlangıç gayet iyi geçti : 44 oyunculuk geniş bir kadroyla denemelerin yapıldığı ilk milli maç arasının ardından Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin son iki grup maçında güçlü performanslar sergiledi. Belgrad'da Sırbistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti, pazartesi akşamı Berlin'de ezeli rakip Hollanda karşısında alınan farklı 5-0'lık galibiyet izledi .

Uli Hoeneß, Per Mertesacker'e de güveniyor

Böylece Almanya, grubunu lider bitirerek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bu turdaki rakibi İspanya, Norveç veya Belçika olacak. Kura çekimi cuma öğle saatlerinde yapılacak, çeyrek final maçları ise 2027 ilkbaharında oynanacak.

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Hoeneß, DFB'de değişim ve yeni bir soluk getirmesi açısından Per Mertesacker'den (42) de büyük umutlar besliyor. Rio'da dünya şampiyonluğu yaşayan Mertesacker, ocak ayında sportif işlerden sorumlu yönetici olarak göreve başlayacak. 2018'den 2026 yazına kadar İngiltere şampiyonu Arsenal'in gençlik akademisini başarıyla yönetti. Hoeneß, "altyapı çalışmalarında artık birçok şeyin daha iyiye gitmesini" beklediğini söyledi.