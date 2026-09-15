Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulu, El Taavun karşılaşmasında Hilal orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves'e yönelik hakaret içeren tezahüratlar krizine, bazı taraftarlarından kaynaklanan olay nedeniyle kulübe karşı kesin bir karar alarak son noktayı koydu.

Ayrıca oku: "Acınası": Nasr taraftarları Ronaldo'yu şoke etti ve Postecoglou'nun başını istedi

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Disiplin ve Etik Kurulu, El Taavun kulübüne 100 bin riyal para cezası verdiğini, cezanın Suudi Arabistan Futbol Federasyonu hesabına ödenmesi gerektiğini açıkladı; ayrıca takımın kendi sahasında art arda iki maçta taraftarından mahrum bırakılmasına ilişkin başka bir cezaya da hükmedildi.

Karar, El Taavun taraftarlarından bir grubun maç sırasında Neves'e yönelttiği tezahüratlar nedeniyle geldi; bu tezahüratlar, vatandaşı ve arkadaşı Diogo Jota'nın vefatının istismar edilmesini içeriyordu. Söz konusu olay, Suudi spor camiasının içinde ve dışında geniş çaplı öfkeye yol açtı.

Kurul, para cezasıyla yetinmedi; El Taavun'un kendi sahasında oynayacağı art arda iki maçta taraftarından mahrum bırakılmasına karar verdi. Böylece önümüzdeki iki karşılaşmada tribünler boş kalacak. Bu, kişisel trajedilerin spor müsabakalarında istismar edilmesine karşı net bir mesaj niteliğinde.

Hilal, olayın ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na resmi bir şikâyette bulunmuştu. El Taavun ise yayımladığı bir açıklamada hakaret içeren tezahüratları kesinlikle reddettiğini teyit etmiş, bunların kulübü ya da taraftarlarını temsil etmeyen bireysel davranışlar olduğunu vurgulamış, ayrıca sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Disiplin ve Etik Kurulu, El Taavun hakkında verilen kararın temyize kapalı olduğunu, böylece cezanın kesin olarak yürürlüğe gireceğini teyit etti. Bu adım, olaya eşlik eden tartışmalara son verirken, Neves'in Jota'nın vefatına duyduğu üzüntüyle bağlantılı olması nedeniyle büyük tepki uyandıran tezahürat krizine de nokta koyuyor.