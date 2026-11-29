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Rayan Cherki, Manchester City'nin kilit oyuncularından biri. Buna rağmen Arsenal karşısında forma giyemeyecek.

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Arsenal ile oynanacak kritik maç öncesi Rayan Cherki'yi kadrodan çıkardı.

Hücum oyuncusunun yokluğu bir sakatlıktan ya da benzer bir nedenden değil, disiplin gerekçesinden kaynaklanıyor. İtalyan teknik direktör, maçın başlamasından hemen önce "Son iki antrenman gününden memnun kalmadım. Bu bir yaptırım" dedi.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Gök Mavililer'in bütün resmi maçlarında forma giymiş ve performansıyla da beğeni toplamıştı. Fransız oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta sekiz gol ve üç asist kaydetti.

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Maresca, Cherki'nin City antrenmanlarında tam olarak ne yaptığını açıklamadı. Arsenal karşısında ofansif orta saha pozisyonunda yaz transferi Enzo Fernandez ilk 11'de başladı. Onun arkasında Ayyoub Bouaddi ile Elliott Anderson ikili ön liberoyu oluşturdu.

Üst üste dört Premier League maçında galibiyet alamayan City'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Arsenal'e yenilmesi halinde rakibinin dokuz puan gerisine düşecek olması, şampiyonluk yarışının büyük ölçüde sonuçlanması anlamına gelebilir.