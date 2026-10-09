Portekiz Futbol Federasyonu, millî takım kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında beklenen disiplin cezasını açıklamadı. Davasına ilişkin bir karar çıkması beklentisine rağmen, disiplin kurulunun son açıklamasında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımının yıldızına dair herhangi bir ifade yer almadı.

Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin kurulu, geçtiğimiz cuma günü amatör müsabakalardaki çeşitli cezalara ilişkin yayımladığı açıklamada, Ronaldo'nun davasına değinmediğini belirtti. Böylece millî takım kaptanı hakkındaki olası ceza, açıklamada resmî bir duyuru yapılmaksızın askıda kalmış oldu.

Portekiz basınından "Record" gazetesine göre, Ronaldo'nun hatasını kabul etmesi, yürürlükteki yönetmelikler uyarınca olası cezayı yarıya indirmeye katkıda bulunabilir. Bu da 6 aya kadar çıkabilecek men cezasının 3 aya düşebileceği, alt sınırın ise bir aydan 15 güne gerileyebileceği anlamına geliyor.

Son açıklamada cezaya ilişkin herhangi yeni bir duyurunun bulunmaması nedeniyle, Ronaldo'nun disiplin durumu hâlâ resmî bir karar beklerken, tablo davaya dair resmî bir karar çıktığında netleşecek.