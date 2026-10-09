Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında beklenen disiplin cezasını açıklamadı. Dosyasıyla ilgili bir karar çıkması beklenmesine rağmen, Disiplin Kurulu'nun son açıklamasında Suudi Arabistanlı Al Nassr'ın yıldızına dair herhangi bir ifade yer almadı.

Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, geçen cuma günü amatör müsabakalardaki çeşitli cezalara ilişkin yayımladığı açıklamada, Ronaldo'nun dosyasına değinmediğini belirtti. Böylece milli takım kaptanı hakkında muhtemel ceza, açıklamada resmi bir duyuru yapılmadan askıda kaldı.

Portekiz "Record" gazetesine göre, Ronaldo'nun hatasını kabul etmesi, yürürlükteki mevzuata göre muhtemel cezanın yarıya indirilmesine katkıda bulunabilir. Bu da 6 aya kadar varabilecek men cezasının 3 aya düşebileceği, alt sınırın ise bir aydan 15 güne gerileyebileceği anlamına geliyor.

Son açıklamada ceza hakkında yeni bir duyuru yapılmaması nedeniyle Ronaldo'nun disiplin durumu hâlâ resmi bir karar bekliyor; tablo, dosyaya ilişkin resmi bir karar çıktığında netleşecek.