Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in, Al Shabab karşısında aldığı ağır yenilginin ardından görevinden alınacağına dair haberlerin arkasındaki gerçek, yurt dışı yolculuğuyla ortaya çıktı.

Al Shabab, dün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan karşılaşmada Al Ahli'yi 6-1 mağlup etti.

Basın haberlerine göre, Al Ahli yönetimi, Al Shabab maçı sona ermeden Pusic'i A takımın teknik direktörlüğü görevinden alma kararı aldı ve önümüzdeki dönemde onun yerine geçecek bazı teknik direktörlerin adları gündeme gelmeye başladı.

Ancak Al Ahli'nin Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı yolculuk, bu haberlerin şimdilik doğru olmadığını ortaya koydu.

Gelecek maçlar ALS AFC Şampiyonlar Ligi 1 11:00 AHL

Al Shabab klasiğinin ardından Al Ahli kafilesi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasındaki dördüncü haftada öbür gün pazartesi günü Al Sadd ile karşılaşmak üzere Katar'a gitti.

Marino Pusic, Doha'ya ulaşan kafilenin başındaydı; böylece Al Shabab'a karşı oynanan küçük klasiğin bitiminin hemen ardından görevinden alınacağına dair tüm şüpheler ortadan kalkmış oldu.

Hatırlatmak gerekirse, Pusic bu sezonun başında Alman teknik direktör Matthias Jaissle'in yerine Al Ahli'nin başına geçmişti. O tarihten bu yana takımı 17 maçta yöneten Pusic, bu süreçte 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.