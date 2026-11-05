Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Dirk Kuyt, Türk kulübünü eski takımı Liverpool karşısında 3-2'lik dramatik bir galibiyete taşıdıktan sonra takımının inancını övdü. İstanbul'da iki kez geriye düşen Sarı Kanaryalar, 2008'den bu yana Şampiyonlar Ligi ana aşamasındaki ilk galibiyetini aldı.

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Kuyt, Fenerbahçe’yi Avrupa’da tarihi zafere taşıdı

Geçici teknik direktör Dirk Kuyt, Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Liverpool’u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmesiyle tarihi bir başarıya imza attı. Bu galibiyet, Liverpool’un bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kusursuz serisini sona erdirirken Fenerbahçe’ye de 2008’den bu yana turnuvanın ana aşamasındaki ilk galibiyetini getirdi.

Trey Nyoni ve oyuna sonradan giren Alexander Isak, Liverpool’u iki kez öne geçirdi. Ancak Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi’nin golleri maçı Fenerbahçe lehine çevirdi.

32 yıl 194 günlükken 79. dakikada kafayla gol atan Muriqi, Pierre van Hooijdonk’un ardından Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı ikinci oyuncusu oldu.

Eski Liverpoollu, Avrupa devini yenmelerini sağlayan inançtan gurur duyuyor

Maçın ardından UEFA’ya konuşan Kuyt, takımının maç öncesindeki beklentileri boşa çıkararak unutulmaz bir sonuç almasıyla büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Kuyt, “Bu galibiyetle gurur duyuyoruz. Bu turnuvada 18 yıl aradan sonra ilk kez kazandık. Üstelik turnuvanın en başarılı kulüplerinden birini, burada İstanbul’da mucizevi bir geri dönüşle UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış bir takımı yendik” dedi.

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“Maç öncesinde pek çok kişi bize fazla şans vermiyordu ama biz kendimize inanıyorduk.”

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Hollandalı teknik adam, “Yoğun baskı yaptık ve müthiş bir enerjiyle oynadık. Taraftarlarımıza unutulmaz bir gece yaşattığımız için çok mutluyuz” diye ekledi.

Kuyt, geri dönüşte Anfield’da edindiği zihniyetin payına dikkat çekti

İki kulüple de arasındaki duygusal bağa değinen Kuyt, Anfield’daki altı sezonunda geliştirdiği mücadele gücünün Fenerbahçe’nin geri dönüşüne nasıl ilham verdiğini anlattı. Kuyt, “Bu iki kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Annem ve babam hayatımdaki en önemli insanlar ama Liverpool oyuncusu olarak geçirdiğim altı sezonda da çok şey öğrendim” dedi.

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“En önemli ders, ne olursa olsun asla pes etmemekti. Oyuncularıma aşılamaya çalıştığım şey de bu.”

Teknik direktör, “Çok iyi oyuncular ama bildiğiniz gibi iyi bir formda değildik. Belki de en değerli şey, bir kulüpte öğrendiklerimi diğerine taşıyabilmek. Oyuncularımın bu gece o özgüveni gösterdiğini görmek beni çok mutlu etti” diye ekledi.

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Fenerbahçe, geçici teknik direktörüyle Avrupa’da çıkış yakaladı

Bu çarpıcı galibiyet, üst üste alınan iki lig yenilgisinin ardından moralleri yükseltirken Fenerbahçe’ye lig aşamasındaki ilk puanlarını kazandırdı.

Kulüp yönetimi teknik direktörlük seçeneklerini değerlendirirken Kuyt, İstanbul’daki bu gecenin yarattığı ivmeyi sürdürmeye çalışacak.

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Fenerbahçe şimdi yeniden Süper Lig’e odaklanıyor ve yaklaşan maçlarına tazelenen özgüvenle hazırlanıyor.