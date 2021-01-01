Dirk Kuyt, Liverpool'da Gerrard'ın yardımcısı mı olacak?

Hollandalı eski futbolcu, Steven Gerrard'ın yardımcılığını yapabileceğini söyledi.

Dirk Kuyt, 'doğal lider' olarak tanımladığı Steven Gerrard'ın, Liverpool menajeri olarak harika bir iş çıkarağını söyledi.

Liverpool'un eksi oyuncusu ayrıca Gerrard'ın yardımcısı olma fikrine oldukça olumlu bakıyor.

Gerrard'ın, Glasgow Rangers'ı 10 yıl sonra şampiyonluğa taşıması, İngiliz menajerin Liverpool ile anılmasını sağladı ve spekülasyonları artırdı. Bununla birlikte Kuyt, kendisini Glasgow'a antrenman tesislerine davet eden Gerrdard'ın bunu özel olarak planladığını düşünüyor.

Dir Kuyt ne söyledi?

Mirror'a konuşan Kuyt, Steven Gerrard ile ilgili şunları söyledi:

“Liderlik niteliklerinin onu bir menajer olarak çok ileri götüreceğini hissediyorum. Steven Gerrard'ın Liverpool'u çalıştırması. O tam anlamıyla Liverpool'dur ve tüm oyun kariyerini Anfield'da geçirdi.

Onunla her zaman çok iyi anlaştım ve zaman zaman hâlâ iletişim halindeyiz.

Steven son birkaç yılda benim hakkımda harika şeyler söyledi, bizim özel bir bağımız var. Benim hakkımda konuşmak zorunda değil ama yine de konuşuyor.

Onu, İskoçya'daki ekibiyle çalışırken görmek harikaydı."

Dirk Kuyt, menajerlik başlangıcı için seçenklerini düşünüyor

Hollandalı eski futbolcu, Liverpool'da geçirdiği altı yılda taraftarların sevgilisi haline geldi ve 2018'de futbolu bıraktı. Henüz bir takım çalıştırmadı ancak yakında ilk adımını atmak istediğini söylüyor:

"Yakında bir menajer olma arzum var ve seçeneklere bakıyorum. Ancak menajer yardımcısı olarak başlama ihtimalim de var ve Gerrard'ın yanında olmak, bu ihtimallerden biri.

Yardımcısı olmamı isterse, bunu çok isterim. Aslıdna kendimi menajer olarak görebiliyorum ama hayatta her zaman istisnalar vardır."

Görebildiğim en güzel an, Gerrard'ın işi aldığı ve kendisini resmen Liverpool'un menajeri olarak ilan ettiği an.

Orada harika bir iş çıkarır. Rangers'ta yaptığı gibi. Adım adım giderek iyi bir süreç geçirecektir."

Dirk Kuyt, Liverpool'da ne yaptı?

Hollandalı eski futbolcu, sekiz sene forma giydiği Liverpool'da toplamda 285 maça çıktı. Kuyt, söz konusu 285 mücadelede rakip filelere 71 gol bırakırken 40 da asist yaptı.

2012'de Liverpool'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kuyt, sarı-lacivertli takımda 130 maça çıktı, 37 gol attı ve 28 asist yaptı.

Kuyt, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı.