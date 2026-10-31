Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul ekibi, cumartesi günü evinde Süper Lig'in dokuzuncu sırasındaki Göztepe'ye 2-1 yenildi. Göztepe'den bir puan fazla (16'ya 15) toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın dokuz puan gerisinde, yalnızca beşinci sırada yer alıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu hafta Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrıldı. Bu nedenle Kuyt'ın prensipte üç maç boyunca takımın başında olması bekleniyor. Eski forvet, sakat Hollandalı yurttaşları Nathan Aké ve Jayden Oosterwolde'den yararlanamadı.

Fenerbahçe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde son yıllarda Süper Lig'de iyi performans gösteren Göztepe karşısında zaman zaman zorlandı. İlk yarının son anlarında ise Fenerbahçe öne geçti. Matteo Guendouzi'nin sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu.

Bu gol Fenerbahçe için moral vericiydi ancak Kuyt'ın takımı ikinci yarıda farkı açamadı ve bunun bedelini ağır ödedi.

Guendouzi'nin tamamen başarısız olan topuk pası, istemeden Sinclair Armstrong'u pozisyona soktu. İrlandalı oyuncu, Milan Skriniar'ı geçtikten sonra kaleci Ederson'u da mağlup etti: 1-1.

Fenerbahçe yalnızca birkaç dakika sonra ikinci golü de yedi. Faustino Anjorin'in ortasında André Henrique, Ederson'un müdahale edemediği bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Kuyt'ı şimdi çok özel bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe, önümüzdeki çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kuyt'ın futbolculuğu döneminde yıllarca büyük başarı gösterdiği Liverpool ile karşılaşacak.