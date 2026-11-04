Dirk Kuyt, Fenerbahçe ile eski aşkı Liverpool'a karşı sürprize imza attı

Dirk Kuijt yönetimindeki Fenerbahçe, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yenerek sürprize imza attı. Geçici teknik direktör, takımının önce 0-1, ardından 1-2 geriye düştüğünü gördü. Ancak güçlü bir geri dönüşle Şampiyonlar Ligi'nde üç puanı hanesine yazdırdı.

Virgil van Dijk, Liverpool savunmasının göbeğinde her zamanki gibi ilk 11'de başladı. Cody Gakpo ise yedek kulübesindeydi. Ryan Gravenberch sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Ev sahibi ekipte N'Golo Kanté, Archie Brown, Romelu Lukaku ve Mason Greenwood ilk 11'de yer alan isimler arasındaydı.

Liverpool, yağmurlu İstanbul'da 25. dakikada gol perdesini açtı. Ceza sahasının hemen dışından şut çeken Trey Nyoni, topun şansının da yardımıyla Fenerbahçe kalesine gittiğini gördü. Kısa süre sonra Fenerbahçe adına Irfan Kahveci diğer kalede direğe takıldı.

Ev sahibi ekip hızlı bir beraberlik golü için mücadele etti. Greenwood'un Konstantinos Tsimikas tarafından itilerek düşürülmesinin ardından Fenerbahçe penaltı bekledi. Ancak hakem penaltı noktasını göstermedi. İtirazları nedeniyle Clement Turpin'den sarı kart gören Kuijt bu karara tepki gösterdi. Beraberlik golü yine de yarım saat dolduktan sonra geldi. Greenwood'un kullandığı serbest vuruş, baraja çarpıp çaresiz kalan Allison Becker'in yanından ağlara gitti.

Devre arasından hemen önce Bradley Barcola'nın kafa vuruşu az farkla dışarı giderken Greenwood'un şutunu Allison kurtardı. İkinci yarıda da iki takım birbirine kolay kolay üstünlük kuramadı. Van Dijk'ın kafa vuruşunda Ederson topu kaleden çıkardı. Liverpool'da özellikle Víctor Muñoz, Fenerbahçe yarı sahasında oldukça hareketliydi.

Andoni Iraola, Gakpo, Alexander Isak ve Florian Wirtz'i oyuna almaya karar verdi. Bu hamle karşılığını verdi. Gakpo'nun soldan yaptığı ortaya Isak yakın mesafeden kafayı vurdu: 1-2. Ancak İngiliz ekibinin sevinci kısa sürdü. İçeri kıvrılan bir orta, arka direkteki Brown'a ulaştı. Brown da topu boş kaleye gönderdi.

Brown'ın üstünlük sağladığı pozisyonda yükselen Vedat Muriqi'nin topu kafayla sol köşeye göndermesi, Fenerbahçe için geceyi daha da güzelleştirdi. Premier Lig'de Arsenal'e 1-0 yenilen Liverpool böylece kısa süre içinde bir darbe daha aldı.