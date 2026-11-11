Dirk Kuyt Fenerbahçe'den ayrıldı! Liverpool efsanesi, kısa süreli geçici görevinin ardından Türk deviyle yollarını ayırdı

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'deki ikinci dönemini resmen noktaladı ve geçici teknik direktörlük görevinin ardından Türk devinden ayrıldı. İstanbul'da çok sevilen eski Hollanda millî futbolcusu, hem yorulmak bilmeyen bir hücum oyuncusu hem de özverili bir antrenör olarak kulübü başarıyla temsil etti.

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Fenerbahçe kulüp efsanesine veda etti

Türk futbolunun güçlü kulüplerinden Fenerbahçe, Kuyt'ın kulüpten derhal ayrıldığını doğruladı. Karar, Hollandalı ismin geçici olarak A takımın başına geçtiği bir geçiş döneminin ardından geldi. Kuyt'ın Süper Lig ekibiyle köklü bağlarına rağmen kulüp, yeni bir daimi teknik direktörün göreve gelmesinin ardından teknik ekibi yeniden yapılandırmayı tercih etti.

Fenerbahçe, çarşamba günü yayımladığı duygusal açıklamada Kuyt'ın katkıları için büyük minnettarlığını dile getirerek şunları söyledi: "Bu renklere kattığın her şey için sana içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ama bu büyük ailedeki yerin asla değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir."

Yeni teknik direktör dönemi Kuyt'ın ayrılığını getirdi

Kuyt'ın ayrılığını tetikleyen gelişme, Emre Belozoglu'nun yeni daimi teknik direktör olarak atanması oldu. Eski Hollanda millî takım oyuncusunun Sukru Saracoglu Stadyumu'nda yardımcı antrenör olarak kalıp kalmayacağı kulüp içinde görüşülse de yönetim sonunda yolları tamamen ayırmaya karar verdi. Bu adım, futbolculuk günlerinden bu yana sevilen bir isim olmaya devam ettiği İstanbul'da Kuyt'ın son dönemini de noktaladı.

Fenerbahçe yönetimi, profesyonel statüsü ne olursa olsun Hollandalı ismin her zaman ailenin bir parçası sayılacağını vurguladı. Kulübün açıklaması şöyle devam etti: "Bu renkler için ifade ettiğin her şey adına sana yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ama bu büyük ailedeki yerin sonsuza dek sürecek. Çünkü bazı vedalar gerçek bir ayrılık değil, sonsuz bir bağın teyididir. Bundan sonraki yolunda sana başarılar diliyoruz, Dirk!"

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Kuyt'ın kalma isteği sonuç vermedi

Ayrılığı açıklanmadan önce Kuyt, Fenerbahçe projesine bağlılığını kamuoyu önünde dile getirmişti. Kulüpte geçirdiği zamandan keyif aldığını ve yeni yönetim altında görev yapmaya istekli olduğunu açıkça belirtmişti. Ancak teknik ekibin kimlerden oluşacağına ilişkin nihai kararın kendisinde değil, kulübün yöneticilerinde olduğunu da kabul etmişti.

Gelecek maçlar KOB Süper Lig 11:00 FB

Kuyt, takımın başındaki son günlerinde, "Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım ama kararları başka insanlar veriyor. Bence burası harika bir kulüp, burada çok iyi vakit geçiriyorum," demişti.

Geçici görevde başarı ve Şampiyonlar Ligi galibiyeti

Kuyt'ın geçici teknik direktör olarak geçirdiği kısa dönemde öne çıkan anlar da vardı. Bunların başında, Avrupa arenasındaki heyecan verici bir performans geliyordu. Eski kulübü Liverpool'a karşı oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçında takımın başındaydı. Fenerbahçe, onun yönetiminde Premier League ekibini unutulmaz bir maçta 3-2 mağlup etti. Bu sonuç, Kuyt'ın zorlu bir dönemdeki taktik yaklaşımı ve takımı motive etmesi nedeniyle büyük övgü almasını sağladı.