Dirk Kuijt, sözleşmesini uzatmasından dokuz hafta sonra FC Dordrecht’ten ayrılıyor

ESPN’in haberine göre, Dirk Kuijt Pazartesi sabahı FC Dordrecht’teki oyuncu kadrosuyla vedalaştı. 45 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe’ye transferini tamamlamak üzere İstanbul’a doğru yola çıktı.

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan takımda Kuijt, İsmail Kartal'ın yardımcısı olacak. 2012 ile 2015 yılları arasında Kuijt, Fenerbahçe'de futbolcu olarak forma giymişti.

Geçen hafta Fenerbahçe, kendi internet sitesinden Kuijt ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Bu gelişmeler nedeniyle FC Dordrecht, ilk antrenmanı hafta sonundan sonraya erteleme kararı aldı.

Kuijt, pazartesi günü yine de Dordrecht’e giderek bir yıl boyunca antrenmanlarını yönettiği kadrodan vedalaştı.

Nisan ayında Kuijt, sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Kulüp olarak güzel adımlar atıyoruz ve bu gelişimi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. FC Dordrecht ile birlikte bu yapıyı geliştirmeye ve yetenekli oyuncuların daha da büyümesini sağlamaya devam etmek istiyorum” denmişti.

Ancak Fenerbahçe kapıyı çaldığında Kuijt, kulüp yönetimine bu yeni mücadeleye atılmak istediğini hemen bildirdi.

Söylentilere göre Fenerbahçe, Kuijt’in ayrılması nedeniyle Keuken Kampioen Divisie’deki kulübe maddi tazminat ödeyecek.