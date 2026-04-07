Dirk Kuijt, gelecek sezon hangi kulüpte teknik direktörlük yapacağını açıklıyor: "Umarım bu iş bir an önce hallolur"

Dirk Kuijt, önümüzdeki sezon da FC Dordrecht'in başında yer alacak gibi görünüyor. ESPN'e verdiği röportajda 45 yaşındaki teknik direktör, tüm tarafların işbirliğini bir yıl daha uzatma niyetini dile getirdiğini söyledi.

Kuijt'in Krommedijk'taki sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Play-off'lar artık gündemde olmasa da, De Schapekoppen, Hollanda milli takımında 104 kez forma giymiş olan teknik direktörle yoluna devam etmek istiyor.

Kuijt, yakında netlik kazanmasını bekliyor. “Niyetim bu yönde. Uzun süredir görüşüyoruz. Aslında anlaşma sağlandı sayılır, ancak önemli konularda her şeyi kağıda dökmek gerekir ve bunun için başka kişiler var.”

“Umarım bu iş kısa sürede hallolur. Dordrecht’te çalışmaktan büyük keyif alıyorum, koç olarak kendimi çok iyi geliştirebiliyorum ve yetenekli oyuncuları daha da ileriye taşımayı harika buluyorum,” diye devam ediyor Kuijt.

Hırslı teknik direktör, çalışmalarına devam etmeyi dört gözle bekliyor. “Takımımızda gerçekten çok yetenekli oyuncular var, bir sonraki adımı atacak potansiyele sahip gençler. Ve ben onlara bu konuda yardımcı olmak istiyorum.”

Dordrecht, Kuijt yönetiminde şu ana kadar 36 resmi maç oynadı. On bir maç kazanıldı, on bir maç berabere bitti ve on dört maç kaybedildi.

Bu sezon Dordrecht, ADO Den Haag, Almere City ve Willem II ile karşılaşacak. İlk adı geçen takım, Kuijt'in eski işvereni.