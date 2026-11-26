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Het Laatste Nieuws'un haberine göre Dirk Kuijt, OH Leuven'in teknik direktörü olmak üzere. Görüşmeler son aşamada.

Kuijt, futbolculuk kariyerinin ardından profesyonel düzeydeki antrenörlük kariyerine Feyenoord U19 takımında başladı.

Katwijkli çalıştırıcı daha sonra ADO Den Haag'a geçti ancak beklentilerin altında kalan sonuçlar nedeniyle yalnızca 17 maçın ardından görevden alındı.

Beerschot ve FC Dordrecht'teki dönemlerinin ardından geçen yaz eski kulübü Fenerbahçe'de yardımcı antrenör oldu.

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Teknik direktör İsmail Kartal kısa süre önce görevden alınınca Kuijt de İstanbul'dan ayrıldı. Bu nedenle Leuven'deki görevine pazartesi günü başlayabilir.

Ancak Leuven ve Fenerbahçe'nin, Türk kulübünün Kuijt için ödemeye devam ettiği maaşın tasfiyesine ilişkin birkaç ayrıntıyı netleştirmesi gerekiyor.

Kuijt, Leuven'de eski PSV oyuncusu Timmy Simons'ın yerini alacak. Simons bu ayın başlarında KRC Genk'e geçti ve yeni takımındaki teknik direktörlük görevinde ilk maçına bu hafta sonu çıkacak.

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Kuijt'in ilk maçına çıkmak içinse bir hafta daha beklemesi gerekiyor. Leuven büyük olasılıkla 6 Aralık'ta Royal Antwerp ile karşılaşacak. 104 kez milli formayı giyen Kuijt, o maçta saha kenarında olacak.

Leuven şu anda Belçika Pro League'de 13. sırada. Kuijt, kulüpte Hollandalı kaleci Dani van den Heuvel ile bir araya gelecek.