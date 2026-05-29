"Dirk Kuijt dostlarını ve düşmanlarını şaşırtarak Fenerbahçe'ye ani bir dönüş yaptı"

Genellikle güvenilir kaynak olarak bilinen Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dirk Kuijt Fenerbahçe'ye geri dönme konusunda anlaşmaya vardı. 45 yaşındaki Hollandalıya "transfer komitesinde liderlik rolü" ayrıldı.

Bu, Kuijt'in FC Dordrecht'in baş antrenörlüğü sözleşmesini Nisan ayında iki sezon daha uzatmış olması nedeniyle dikkat çekici bir gelişme. Bu, Fenerbahçe'nin onu kadrosuna katmak için mevcut sözleşmesini feshetmesi gerektiği anlamına geliyor.

"Sözleşmemin uzatılmasından çok memnunum. İlk andan itibaren burada büyük bir güven ve destek hissettim," demişti Kuijt, geçen sezon Keuken Kampioen Divisie'de onuncu sırada bitiren Dordrecht'in kulüp kanallarında.

Yine de kariyerinde Türkiye'ye dönüşle birlikte şaşırtıcı bir dönüşüm yaşanacak gibi görünüyor. Sabuncuoğlu, “Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Dirk Kuijt ile futbol transfer komisyonunda önemli bir rol üstlenmesi konusunda anlaşmaya vardı” dedi.

Kuijt, İstanbul kulübüne yabancı değil. Oyuncu olarak 2012 ile 2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kuijt, bu dönemde bir lig şampiyonluğu ve bir kupa kazandı.

Kuijt, yeni görevinde kulübün transfer politikasına odaklanacak. Hollanda'da transfer komisyonu alışılmadık bir durum olsa da, bu komisyon genellikle gelen ve giden transferlerle ilgili kararların hazırlanması ve alınmasından ortaklaşa sorumlu olan birden fazla karar vericiden oluşur.

Bu yapı içinde Kuijt'in rolü oldukça önemli olacak gibi görünüyor. Onun oyu, Fenerbahçe'nin transfer politikası üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olması bekleniyor.