Afrikalı bir forvet, küme düşme mücadelesi veren takımlardan birinde oynamasına rağmen, bu sezon 2026-2027 Suudi Roshn Ligi'nde yıldızlarla gol krallığı yarışına girmeyi hayal ediyor.

Söz konusu futbolcu, Faysali forveti Gineli Alexandre Mendy. Mendy, dün cuma günü oynanan 9. hafta maçında takımının Roshn Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini Hulud karşısında 3-2'lik skorla almasını sağlayan hat-trick'i kaydetti.

Mendy'nin hat-trick'i, Arnavut Megjin Mimeli'nin ardından Faysali tarihinde Suudi Ligi'nde kaydedilen ikinci hat-trick oldu. Böylece oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Gineli forvet, bu konuyla ilgili Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu sezon Suudi Ligi'nin gol kralı olmayı diliyorum."

Şöyle devam etti: "Takım arkadaşlarımla birlikte, takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak üst düzey performanslar sergilemek istiyorum. Bunların en önemlisi de bir sezon daha ligde kalmayı garantilemek. Benim için öncelik takıma ve gruba hizmet etmektir."

Mendy, bu sezon 11 golle Suudi Ligi gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Ahli forveti İngiliz Ivan Toney'in tam 7 gol gerisinde bulunuyor.

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun son 3 sezonda iki kez Suudi Ligi gol krallığını kazandığı, geçen sezon ise unvanı Kadisiye forveti Meksikalı Julián Quiñones'in elde ettiği hatırlatılmalı.