Eski Manchester United ve Aston Villa forveti Dion Dublin, pazar günü 4-4 biten heyecan dolu Premier League maçının ardından Old Trafford yönetimine, eleştirilerin odağındaki teknik direktör Michael Carrick ile yola devam etme çağrısında bulundu. Manchester United, evinde iki kez iki farklı geriye düşmesine rağmen duraklama dakikalarında bulduğu golle bir puan kurtardı. Ancak takım hâlâ düşme hattında.

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Uzatma dakikalarındaki geri dönüş, evinde bir puanı kurtardı

Dublin, United'ın bu sezon tüm kulvarlarda Avrupa'nın beş büyük ligindeki tüm takımlardan fazla, 30 gol yemesinin ardından oyuncuların teknik direktörlerini suçlamak yerine sorumluluğu hep birlikte üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Alysson ve Nicolas Jackson erken goller attı. Ardından Bruno Fernandes'in penaltısı ve eski Villa orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ın golüyle ilk yarı 2-2 sona erdi. John McGinn'in penaltısı ve Leon Goretzka'nın golü Villa'ya yeniden iki farklı üstünlük sağladıktan sonra Joshua Zirkzee ve Patrick Dorgu, uzatma dakikalarında bir puanı kurtardı.

Ağır başlangıçlar, zorlanan kadroyu tüketiyor

Ev sahibi ekibin, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı yendikten sonra bir hafta içinde üçüncü kez iki farklı geriden nasıl döndüğünü değerlendiren Dublin, BBC Sport'a şunları söyledi: “Manchester United'ın çözmesi gereken sorunları olduğu açık. Son iki maçta Roma ve Aston Villa karşısında üç kez iki farklı geriden gelerek maçlardan puan çıkardılar.

“Ama bunu ancak belli bir yere kadar yapabilirsiniz çünkü fiziksel ve zihinsel olarak oldukça yorucu. Oyuncular bugün bir puan almalarına rağmen maçtan sonra kaybetmiş gibi dolaşıyordu.

“Maçlara bu kadar yavaş başlayarak her seferinde işlerini çok zorlaştırıyorlar. Bitiş düdüğünde gördüğümüz duygu rahatlamaydı. Maça Michael Carrick'i ve onun görevini düşünerek çıktıklarını sanmıyorum; sadece üç puan almaya çalışıyorlar. Ama şu anda bir türlü uyum sağlayamıyor gibiler. Yeterince enerjileri yok.

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“En sonunda taraftarlarının görmek istediği United'ı gördük. 2-0 geriden döndüklerinde de bir süre oyunun kontrolünü ele geçirdiler. Ama bu uzun sürmedi ve kısa sürede alıştıkları yavaş, etkisiz oyunlarına döndüler. Çok geçmeden de 4-2 geriye düştüler.”

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Dublin, soyunma odasında daha güçlü liderlik istiyor

Teknik direktörü savunurken oyuncuları birbirlerinden hesap sormaya çağıran Dublin şöyle devam etti: “Carrick, bireysel hatalara son vermeleri gerektiğini söyledi ve haklı. Mesele konsantrasyon. Mesele liderlik. Takım arkadaşınızla, onunla o şekilde konuşmanızın sebebinin maçı kazanmak istemeniz olduğunu anlayacağı biçimde konuşmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı karşınıza alıp onlara karşı kararlı olmalı, ‘Yeterince çaba göstermiyoruz arkadaşlar’ demelisiniz. Bazen suçluyu işaret etmek gerekir.

“Manchester United gibi kulüplerin böyle bir durumda planı olmalı. Aksi hâlde bu, futbol kulübünün ve takımın çok kötü yönetildiği anlamına gelir. Çözümün Carrick'i göndermek olduğunu düşünmüyorum. Sonra ne olacak? Sahaya çıkıp kulübü temsil eden oyuncu grubu yine aynı kalacak.

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“Bütün oyuncuları değiştiremezsiniz. Bu çok zor. Teknik direktörü değiştirebilirsiniz. O tek bir kişi. Ama bu, sorunu çözer mi? Uzun vadeli sorunları çözer mi? Bence Carrick'e daha fazla zaman verilmeli.”

Araya girilirken düşme hattı tehdidi büyüyor

Nottingham Forest'ın cumartesi günü Manchester City'yi yenmesiyle son üç sıraya gerileyen United, ağustos ayından bu yana ligde galibiyet alamadı. İki haftalık araya girilirken 18. sıradaki ekip, düşme hattının üzerindeki takımların bir puan gerisinde. Senne Lammens, Diogo Dalot ve Leny Yoro'nun hataları pahalıya mal olurken Carrick, savunmadaki sorunları gidermek için arayı değerlendirmek zorunda. Öte yandan Unai Emery'nin Villa'sı, galibiyet hasreti dört maça çıkarken sekizinci sıraya yükselme fırsatını kaçırdı.