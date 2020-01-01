Diomansy Kamara: "Mane, Ballon d'Or kazanabilmek için Liverpool'dan ayrılmalı"

Diomansy Kamara'ya göre Mane, Ballon d'Or kazanabilmesi için Liverpool'dan ayrılmalı...

Bir dönem forması da giyen Senegalli eski milli futbolcu Diomansy Kamara, forması giyen vatandaşı Sadio Mane hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere Mane, hem bireysel anlamda hem de kulüp takımı bazında harika bir yıl geçirmiş ancak Ballon d'Or'da dördüncü sırada kalmıştı.

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ESPN'e açıklamalarda bulunan Diomansy Kamara, "Eğer Mane bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istiyorsa, Liverpool'dan ayrılmalı çünkü her ne kadar son dönemlerde çok başarılı olsalar da Liverpool onu yeterince yükseltemeyebilir." dedi.

Daha fazla takım

Kamara, Mane'nin bu yıl da Ballon d'Or'u hak ettiğini savunurken, "Mane'nin çok sıkı çalışmaya devam etmesi, hatta Liverpool'dan ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

Senegalli yıldız bu sezon şu ana kadar çıktığı resmi maçlarda 18 gol atıp 12 de asist yaptı.