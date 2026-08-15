18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Diomande'yi ilk kez çağırdı: Mourinho son prova için silahlarını hazırlıyor

J. Mourinho
Y. Diomande
K. Mbappe
Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
Portekiz
Côte d’Ivoire
Fransa
Almanya
İspanya

Mbappe geri dönüyor, Endrick ise hesap dışı

Real Madrid'in yarın pazar günü Almanya'da oynanması planlanan Schalke ile hazırlık maçı için açıkladığı kadroda dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Jose Mourinho, yeni sezon başlamadan önceki son sınavda takımının çoğu oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı.

Kadroda Fildişi Sahilli Yan Diomande ilk kez yer alırken, ona Marc Cucurella ve Ibrahima Konate eşlik etti. Ayrıca takımın en önemli yıldızlarından 3'ü, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois da kadroya döndü.

Buna karşılık Endrick, Almanya seferinden yoksun kalıyor. Teknik ekip, sakatlıkları önlemek amacıyla onu Madrid'de tutup özel bir programa tabi tutmaya karar verdi. Aurelien Tchouameni ise uyluk kasında güçlü bir zorlanma yaşadığı için yer alamayacak.

Uzun süredir sakat olan Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy ve Raul Asencio'nun yokluğu da sürüyor.

Diomande mercek altında

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olduktan sonra Real Madrid forması altında ilk maçına hazırlanan Diomande'ye özellikle dikkat çekiliyor.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Schalke karşısındaki sınav, Fildişi Sahilli savunmacının takım arkadaşlarıyla ne kadar hızlı uyum sağlayacağını görmek için ilk fırsat olacak. Özellikle Mbappe ve Vinicius Junior ile birlikte forma giyme ihtimaliyle birlikte, hücumdaki görünümünün de ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Maç ayrıca Mbappe'nin bu yazki ilk hazırlık maçı olacak; oyuncu, sezon başlamadan önce Mourinho'nun planlarına yeniden dahil oldu.

Mourinho ilk on birini deniyor

Schalke karşılaşması, Real Madrid'in 22 Ağustos'ta Espanyol karşısında yapacağı resmi sezon açılışından önceki son sınav olması bakımından özel bir önem taşıyor.

Mourinho, maçı oyuncularına ek dakikalar vermek, sezon başında güveneceği ilk on birin hatlarını netleştirmek ve yeni transferleri sistemine entegre etmeyi sürdürmek için değerlendirmeyi amaçlıyor.

Maç, Portekizli teknik adam için Espanyol karşılaşmasına başlayabileceği savunma hattını denemek adına da bir fırsat olabilir; özellikle Cucurella ve Konate'nin planlarına güçlü bir şekilde girmesinin ardından.

Konate, Dean Huijsen'in yanında stoper mevkisi için doğrudan bir rakip hâline geldi. Sağ tarafta ise Trent Alexander-Arnold ile takıma geldiğinden bu yana kendini güçlü bir şekilde kabul ettiren Denzel Dumfries arasındaki rekabet sürüyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin