Diomande'yi ilk kez çağırdı: Mourinho son prova için silahlarını hazırlıyor

Real Madrid'in yarın pazar günü Almanya'da oynanması planlanan Schalke ile hazırlık maçı için açıkladığı kadroda dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Jose Mourinho, yeni sezon başlamadan önceki son sınavda takımının çoğu oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı.

Kadroda Fildişi Sahilli Yan Diomande ilk kez yer alırken, ona Marc Cucurella ve Ibrahima Konate eşlik etti. Ayrıca takımın en önemli yıldızlarından 3'ü, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois da kadroya döndü.

Buna karşılık Endrick, Almanya seferinden yoksun kalıyor. Teknik ekip, sakatlıkları önlemek amacıyla onu Madrid'de tutup özel bir programa tabi tutmaya karar verdi. Aurelien Tchouameni ise uyluk kasında güçlü bir zorlanma yaşadığı için yer alamayacak.

Uzun süredir sakat olan Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy ve Raul Asencio'nun yokluğu da sürüyor.

Diomande mercek altında

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olduktan sonra Real Madrid forması altında ilk maçına hazırlanan Diomande'ye özellikle dikkat çekiliyor.

Schalke karşısındaki sınav, Fildişi Sahilli savunmacının takım arkadaşlarıyla ne kadar hızlı uyum sağlayacağını görmek için ilk fırsat olacak. Özellikle Mbappe ve Vinicius Junior ile birlikte forma giyme ihtimaliyle birlikte, hücumdaki görünümünün de ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Maç ayrıca Mbappe'nin bu yazki ilk hazırlık maçı olacak; oyuncu, sezon başlamadan önce Mourinho'nun planlarına yeniden dahil oldu.

Mourinho ilk on birini deniyor

Schalke karşılaşması, Real Madrid'in 22 Ağustos'ta Espanyol karşısında yapacağı resmi sezon açılışından önceki son sınav olması bakımından özel bir önem taşıyor.

Mourinho, maçı oyuncularına ek dakikalar vermek, sezon başında güveneceği ilk on birin hatlarını netleştirmek ve yeni transferleri sistemine entegre etmeyi sürdürmek için değerlendirmeyi amaçlıyor.

Maç, Portekizli teknik adam için Espanyol karşılaşmasına başlayabileceği savunma hattını denemek adına da bir fırsat olabilir; özellikle Cucurella ve Konate'nin planlarına güçlü bir şekilde girmesinin ardından.

Konate, Dean Huijsen'in yanında stoper mevkisi için doğrudan bir rakip hâline geldi. Sağ tarafta ise Trent Alexander-Arnold ile takıma geldiğinden bu yana kendini güçlü bir şekilde kabul ettiren Denzel Dumfries arasındaki rekabet sürüyor.