Real Madrid'in Fildişili oyuncusu Yan Diomande, bugün, Perşembe günü Snapchat hesabından paylaştığı sert mesajla sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

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Diomande mesajında internet üzerinden suçlamalar ve hakaretler yönelten kişileri eleştirerek, onların sözlerinin ve davranışlarının "sonuçsuz kalmayacağı" uyarısında bulundu.

Alman ekibi Leipzig'in eski yıldızı şöyle yazdı: "İnternet, telefonunun arkasından, yüz yüze karşılaşmaya asla cesaret edemeyeceğin insanlara istediğini söyleme imkânı veriyor."

Genç oyuncu şöyle devam etti: "Ama sözlerin sonuçları olduğunu ve sanal dünyanın seni yaptıklarının sorumluluğundan kurtarmadığını asla unutma. Önümüzdeki Aralık ayında birçok kişi yaptıklarının cezasız kalmayacağını ve herkesin yaptığının hesabını vereceğini anlayacak. Maskeler düşecek."

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20 yaşındaki genç oyuncu, mesajında kimleri kastettiğini belirtmedi. Ancak bu sözler, son dönemde sosyal medyada peşini bırakmayan, gerçek yaşını sorgulayan ve resmi kayıtlardaki yaşından büyük olduğunu iddia eden suçlama ve söylenti dalgasının ortasında geldi.

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İnternette paylaşılan gönderi ve fotoğraflarla Diomande'nin doğum tarihinde sahtecilik yaptığını kanıtlamaya çalışanlar, oyuncunun açıklanan yaşından büyük olduğunu öne sürdü; ancak bu iddiaları doğrulayan güvenilir bir kanıt sunulmadı.

Fransız gazetesi "Le Monde" konuyu kapsamlı bir haberle ele almış ve oyuncunun Avrupa sahnesinde öne çıktığı andan bu yana, herhangi bir kanıta dayanmamasına rağmen yaşıyla ilgili suçlamaların hedefi haline geldiğine dikkat çekmişti.

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"RFI" de konuyu ele alarak Afrikalı oyuncuların yaşlarına ilişkin şüphelerin sıkça gündeme geldiğini ve Diomande'nin bu bağlamda istisnai bir örnek olmadığını vurguladı.

Real Madrid'in resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre Diomande, 14 Kasım 2006'da Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu ve bu Kasım ayında 20 yaşını doldurdu. Bu bilgi, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" kayıtlarındaki doğum tarihiyle de örtüşüyor.

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Diomande, Ağustos 2026'da Alman ekibi Leipzig'den Real Madrid'e katıldı. İspanyol kulübü için rekor niteliğindeki bu transfer, oyuncunun Bundesliga'da 33 maçta 12 gol atıp 8 asist yaptığı dikkat çekici bir sezonun ardından gerçekleşti; bu performans ona Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisini kazandırmıştı.

Yan Diomande, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki mütevazı Sicogi mahallesinde, zorlu yaşam koşulları içinde büyüdü.

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Real Madrid'in oyuncusu o dönemde sokaklarda çıplak ayakla, derme çatma toplarla futbol oynuyordu.

Yeteneğini dokuz yaşındayken antrenör Désiré Bamba keşfetti; ardından "AFI Sud Comoé" akademisine katıldı. 15 yaşında, o dönem İngilizce bilmemesine rağmen eğitimine devam etmek ve futbolunu geliştirmek için tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve kısa sürede futbol dünyasının zirvesine doğru yol aldı.