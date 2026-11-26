Real Madrid'in Fildişi Sahilli oyuncusu Yan Diomande, bugün (perşembe) Snapchat hesabından paylaştığı sert mesajla sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

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Diomande mesajında, internet üzerinden suçlama ve hakaretlerde bulunan kişileri eleştirdi ve bu kişilerin sözlerinin ve eylemlerinin “sonuçsuz kalmayacağı” uyarısında bulundu.

Alman ekibi Leipzig'in eski yıldızı şunları yazdı: “İnternet, yüz yüze gelmeye asla cesaret edemeyeceğin insanlara telefonunun arkasından dilediğini söyleme imkânı veriyor.”

Diomande şöyle devam etti: “Ama sözlerin sonuçları olduğunu ve sanal dünyanın seni eylemlerinin sorumluluğundan kurtarmadığını asla unutma. Önümüzdeki aralık ayında pek çok kişi, yaptıklarının cezasız kalmayacağını ve herkesin yaptığının hesabını vereceğini anlayacak. Maskeler düşecek.”

Fildişi Sahilli oyuncu, tam olarak kimleri kastettiğini belirtmedi, aralık ayına yaptığı göndermeyi de açıklamadı.

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20 yaşındaki genç oyuncunun mesajı, son dönemde sosyal medyada peşini bırakmayan, gerçek yaşından şüphe eden ve resmi olarak kayıtlı yaşından büyük olduğunu iddia eden suçlama ve söylenti dalgasının ardından geldi.

İnternette yayılan paylaşımlar ve fotoğraflarla, Diomande'nin doğum tarihini değiştirdiği ve açıklanan yaşından büyük olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddiaları kanıtlayan güvenilir hiçbir delil sunulmadı.

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Fransız gazetesi Le Monde konuyu kapsamlı bir haberle ele almış ve oyuncunun Avrupa sahnesinde öne çıkmasından bu yana, herhangi bir delile dayanmamasına rağmen yaşıyla ilgili suçlamaların hedefi haline geldiğine dikkat çekmişti.

Konuyu ele alan RFI de Afrikalı oyuncuların yaşlarına ilişkin şüphelerin sıklıkla gündeme geldiğini ve Diomande'nin bu bağlamda istisnai bir örnek olmadığını vurguladı.

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Real Madrid'in resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre, 14 Kasım 2006'da Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğan Diomande, bu kasım ayında 20 yaşını doldurdu. Bu bilgi, FIFA'da kayıtlı doğum tarihiyle de örtüşüyor.

Bundesliga'da 33 maçta 12 gol atıp 8 asist yaptığı dikkat çekici bir sezonun ardından Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisini çeken Diomande, Ağustos 2026'da İspanyol kulübü için rekor niteliğindeki bir transferle Alman ekibi Leipzig'den Real Madrid'e katıldı.

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Yan Diomande, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki Sicogi adlı yoksul mahallede zorlu yaşam koşulları içinde büyüdü.

Real Madrid'in oyuncusu o dönemde sokaklarda, ilkel toplarla yalınayak futbol oynuyordu.

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Yeteneğini dokuz yaşındayken antrenör Désiré Bamba keşfetti, ardından AFI Sud Comoé akademisine katıldı. 15 yaşında, o sıralar İngilizce bilmemesine rağmen eğitimine devam etmek ve futbolda gelişmek için tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve kısa sürede futbol dünyasının zirvesine doğru yol aldı.