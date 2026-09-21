Fildişi Sahili asıllı genç kanat oyuncusu Yan Diomande (19 yaşında) kendini Real Madrid kadrosunda güçlü bir şekilde kabul ettirdi; zira Atlético Madrid karşısında sahaya çıktığı dakikalarda üst düzey performanslar sergilemeyi sürdürerek daha önce Elche maçında bıraktığı olağanüstü izlenimi pekiştirdi.

Hoysen'in kırmızı kart görmesinin ardından sayısal üstünlüğü kaybeden Real Madrid'in yaşadığı olumsuz koşullara rağmen, genç kanat oyuncusunun sahaya çıkışı ikinci yarıda takımın en dikkat çeken olumlu noktalarından biri oldu.

İspanyol "As" gazetesine göre, teknik direktör José Mourinho, takımın kalesinde ilk golü görmesi ve sayısal eksiklikle oynaması üzerine yedek kulübesine yönelerek Vinícius yerine Diomande'yi oyuna sürdü.

Fildişi Sahili asıllı oyuncunun sahaya girmesinden yalnızca 5 dakika sonra Real Madrid'in kalesi ikinci golle sarsılmasına rağmen, oyuncu pes etmedi ve 7 numaralı formanın sahibinin değerlendiremediği sağ kanadı canlandırma görevini üstlendi.

Eski Leipzig oyuncusu üstün bir hız ve çalım kabiliyeti (6 çalımdan 4'ünde başarılı oldu), yüzde 90'a ulaşan bir pas isabeti gösterdi; bunun yanı sıra sahaya çıktığı 36 dakika boyunca 12 ikili mücadeleden 9'unu kazanarak defansif sorumluluğunu da yerine getirdi. Bu süre içinde, takımı on kişiyle mücadele etmesine rağmen, Vinícius ve Kylian Mbappé'nin maç boyunca birlikte gerçekleştirdiği çalım sayısını tek başına tamamladı.

Diomande'nin oyuna girişi, son dönemde eşi görülmemiş bir değişikliği beraberinde getirdi; zira Brezilyalı yıldız Vinícius, oyunun bir saati dolmadan (54. dakikada) oyundan alındı.

Buna rağmen oyuncu, değişikliği kabullendi ve yedek kulübesine oturmadan önce Mourinho ile teknik ekibin diğer üyelerinin elini sıktı.

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte, bazı takım arkadaşlarının aksine, doğrudan soyunma odasına yöneldi ve oyuncunun en iyi seviyesinden tamamen uzak olduğunu kanıtlayan yeni bir maçı geride bıraktı.

Bu tablo, Portekizli teknik direktörü karmaşık bir konuma sürüklüyor; zira kulübün tarihindeki en pahalı transferin sahibi olan yeni gelen oyuncunun, modern Real Madrid tarihinin en belirleyici oyuncularından birinin önüne nasıl geçtiğini izliyor.

Diomande'nin Elche ve Atlético Madrid karşısında oynadığı son dakikalarda sol kanatta oynadığında kendini daha rahat hissettiğini göstermesi, işi daha da zorlaştırıyor.

Buna dayanarak, uluslararası ara sona erip Villarreal maçının hazırlıkları başlar başlamaz Mourinho'nun kritik bir karar alması gerekecek: Ya Vinícius çapında kilit bir unsurun varlığına sıkı sıkıya sarılacak ya da yeni gelen oyuncu Diomande'ye oynayacak.



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