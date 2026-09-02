Real Madrid'in yeni yıldızı Yan Diomande, Abidjan sokaklarından başlayıp Kraliyet takımının soyunma odasına uzanan kariyerinden bahsetti.

Fildişi Sahilli oyuncu sözlerine, futbolu anlama biçimini hâlâ şekillendiren mütevazı çocukluk günlerini hatırlayarak başladı.

"Marca" gazetesinin yayımladığı açıklamalarında şunları söyledi: "Abidjan'da büyümem, futbolu benim için her şey hâline getirdi. Uygun ayakkabılar ya da düzgün bir saha olmadan, bulduğumuz her zeminde, sırf oyunun aşkı için oynardık."

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Ekledi: "O tutku ve o sevinç beni hiç terk etmedi; bugünkü oyun tarzımın temeli işte bunlar."

Hayalin Amerika'da başlaması

Kendini bu alana adama hayalinin gerçekleşmesinin uzun zaman aldığını itiraf etti. İngilizce konuşamadan, henüz sadece on beş yaşındayken göç ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde profesyonel bir gelecek hayal etmeye başladı.

Şöyle açıkladı: "Bu her zaman hayalimdi, ama Florida'daki DME Akademisi'nde olduğum ve Avrupalı gözlemcilerin beni fark etmeye başladığı dönemde gerçeğe dönüşmeye başladı."

Ancak bu uyum süreci kolay olmadı; şöyle dedi: "Zordu; başlangıçta kimseyle iletişim kuramıyordum ve her şey farklıydı. Ama futbol benim dilimdi ve takım arkadaşlarım sahanın içinde de dışında da yerimi bulmama yardımcı oldu."

Leipzig ile gerçek çıkış

Gerçek çıkışını Leipzig ile yaptı; bu dönemi en önemli başarılarından biri olarak gururla anıyor.

Diomande şöyle dedi: "İlk tam sezonumda Alman Ligi'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanmam, ailemin ve benim yaptığımız tüm fedakârlıkların buna değdiğinin bir kanıtıydı."

O sezonun Real Madrid'e transferinde belirleyici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Leipzig bana her hafta en üst düzeyde rekabet etmeyi öğretti; teknik ekip performansımın her ayrıntısını geliştirmemi istiyordu. O sezon bana Real Madrid'de ihtiyaç duyacağım özgüveni ve zihniyeti kazandırdı."

Diomande ve Real Madrid'e transfer

Forvet oyuncusu, beyaz formayı giymenin anlamından bahsederken duygularını gizlemedi: "Bu, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi, uğruna çabaladığım her şey. Bu kulüpte kendi bölümümü yazmak ve başarısına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum."

Bu, Fildişi Sahili Milli Takımı ile ilk Dünya Kupası'nı oynamasının ardından karşılaştığı bir meydan okuma; bu deneyimden değerli dersler çıkardı. Ekledi: "Ülkemi dünya sahnesinde temsil etmek, en büyük sahaların en üst düzeyde sakinlik gerektirdiğini öğretti bana: hazırlığına güvenmen gerekiyor. Sahanın dışında ise, bu deneyimi ülkem ve ailemle paylaşmak, hafızamda her zaman saklayacağım bir şey."

Diomande ve Real Madrid yıldızları

Valdebebas'a yerleştikten sonra Diomande, başta Vinicius ve Mbappe olmak üzere yeni takım arkadaşlarının seviyesi karşısındaki hayranlığını dile getirdi. Şöyle dedi: "İnanılmaz bir şey. Her antrenman seansında performans düzeyi o kadar yüksek ki, seviyeni yükseltmekten başka çaren kalmıyor."

Ekledi: "Onların hareketlerini, düşünme biçimlerini ve her gün nasıl hazırlandıklarını izlemekle bile yeni bir şey öğreniyorsun."

Bu, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun futbol kariyerinin bu yeni aşamasında sonuna kadar faydalanmayı umduğu, her günün bir öğrenme deneyimi.

Sahnenin ışıklarından uzakta, genç kanat oyuncusu kendini sakin, köklerine son derece bağlı bir insan olarak tanımlıyor; son ayların dalgalanmalarına rağmen ona istikrar kazandıran da bu.

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Şöyle bitirdi: "Çok sakin biriyim. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, müzik dinlemeyi ve Abidjan'daki aileme telefonla ulaşmayı severim. Köklerimle bu bağı korumak beni odaklı tutuyor."