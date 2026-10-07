Milli maç arası, Fildişi Sahilli Yan Diomande için sıradan bir mola olmaktan öteydi; aksine, Real Madrid'de yeni bir yıldızın hatlarını çizen yükseliş çizgisini kesen beklenmedik bir engel olarak geldi.

Bedeli 146 milyon euroya ulaşan transferden beklenen seviyeyi şimdiye kadar sergileyememiş olan oyuncu, nihayet beyaz formayı hak ettiğini kanıtlamaya başlamıştı; öyle ki Madrid camiası içinde kimileri, Vinicius Junior'ın yerine ona ilk on bir yerinin verilmesini bile talep etmişti.

Bireysel gösterişten çok takım oyununa yatkınlığıyla bilinen Diomande, son dönemde her maçtaki büyük savunma disiplini ve asist ortalamasını artırarak hücum rakamlarındaki belirgin gelişimle kendini kabul ettirdi; böylece tartışmalı bir transferden, güvenilen taktiksel bir koza dönüştü.

Ancak İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, ülkesi Fildişi Sahili Milli Takımı'na katılması bu ivmeyi durdurdu.

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Genç kanat oyuncusu, Fildişi Sahili forması altında Kamerun, Somali ve Gana karşısında oynanan üç maçta 209 dakika sahada kaldı; bu süre içinde iki maçı tam olarak tamamladı ve maç ritmini korumaya çalışmak amacıyla üçüncü maçın son dakikalarında yedek olarak oyuna girdi.

Şimdi Diomande, İspanya'nın başkentine gerçek bir sınavla dönüyor; kendisinden istenen sadece araya girmeden önceki seviyesini geri kazanmak değil, aynı zamanda Real Madrid projesindeki yerini hak ettiğini kanıtlamak. Aksi takdirde geleceğine dair şüpheler yeniden su yüzüne çıkacak.

Tahminler, hem sağ hem sol kanat mevkilerinde oynayabilen oyuncunun, müsabakaların yeniden başlamasıyla Jose Mourinho'nun ilk on birindeki yerini tekrar alacağına işaret ediyor. Bu senaryo, hücum hattında Arda Güler ya da hatta Vinicius'un bizzat kendisi gibi isimleri de kapsayabilecek büyük değişikliklerin kapısını aralayabilir; ancak bu, henüz yazılma vakti gelmemiş hikâyenin başka bir bölümü.



