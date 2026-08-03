Vinicius Junior ile Real Madrid arasında, Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin yenilenmesine yönelik görüşmeler son aylarda büyük zorluklarla karşılaştı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Vinicius Junior'ın sözleşme yenilemesi, Real Madrid'in uzun süredir yönettiği karmaşık bir dosyayı temsil ediyor; özellikle Xabi Alonso'nun yedek kulübesinde bulunduğu bir dönemde, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nın oynanmasının ardından.

Bu dönemde, oyuncunun temsilcileri ile kulüp arasında bir anlaşmaya varma çabasıyla yapılan son yüz yüze toplantı gerçekleşti; ancak müzakereler, iki tarafın sözleşmeyi imzalamak üzere olduğu anda durdu. Görüşmelerin şimdi yeniden başlaması bekleniyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Valdebebas'ta yapılan son toplantıda, Vinicius Junior yenileme için başlangıçtaki mali taleplerinden büyük bir taviz verdi; bu talepler yıllık 30 milyon euroya yaklaşıyordu. Aynı zamanda Real Madrid de ilk teklifini yükseltti.

Başlangıçtaki büyük farka rağmen, iki taraf sonunda anlaşmayı tamamlamaya yaklaştı ve konumları neredeyse örtüşür hale geldi; ancak imzanın çok yakın göründüğü Temmuz 2025'teki toplantıda müzakereler durdu.

Tuhaf bir şekilde, anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu son küçük aşamada iki taraftan hiçbiri taviz vermek istemedi.

Vinicius Junior sonunda sezon başına net 20 milyon euro talep etti; bu, aslında büyük sayılmayacak bir artış, çünkü 2022'de gerçekleşen son sözleşme yenilemesinin ardından aldığı ücretle kıyaslandığında yalnızca 5 milyon euroluk bir fark oluşturuyor. Söz konusu yenileme ise ancak bir yıldan fazla süre sonra, 31 Ekim 2023'te açıklanmıştı.

Oyuncu o dönemde, 2022'de, 2027 yılına kadar 5 sezonluk bir sözleşme imzalamış ve kademeli artan bir sözleşme çerçevesinde, sezon başına ortalama net 15 milyon euro olmak üzere toplam net 75 milyon euro almak üzere anlaşmıştı.

Vinicius Junior yaklaşık 10 milyon euro almaya başlamış, ücretinin sonunda yaklaşık 18 milyon euroya ulaşması öngörülmüştü.

Ayrıca sözleşmesinde, The Best ödülünü kazanmasından itibaren sezon başına ek 2 milyon euro almasını sağlayan bir madde bulunuyor ve Ballon d'Or'u kazansaydı da aynı tutarı alacaktı.

Mevcut müzakereler, ilk müzakerelerde ortaya konanlardan çok daha fazla ayrıntı içeriyor; bunların arasında, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katılmak için aldığı imza priminin benzeri, olası bir yenileme primi de yer alıyor. Oyuncu, özellikle sözleşmesinin sonuna yaklaşırken bunu talep edebilir; buna ek olarak imaj hakları da söz konusu.

İmaj hakları mali pastanın önemli bir bölümünü oluşturuyor; nitekim Kylian Mbappe imaj haklarının neredeyse yüzde 100'üne sahip, aksi takdirde ücretinin ödenmesi son derece zor olurdu.

Vinicius Junior'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzanıyor ve önümüzdeki ocak ayında FIFA tüzüğü oyuncunun Real Madrid dışındaki herhangi bir kulüple açıkça müzakere etmesine izin veriyor.

"As", Vinicius'un geleceği konusunda aslında bir ön anlaşmaya varıldığını, ancak bunun Real Madrid'in, temsilciliğini Brezilyalı yıldızın da temsilcisi olan Frederico Pena'nın üstlendiği oyuncu Yan Diomande ile anlaşmasından önce gerçekleştiğini aktardı.

Brezilyalı oyuncunun çevresinden gelen son haberler, Vinicius Junior'ın sözleşmesini yeniledikten sonra Real Madrid'de oynamayı sürdürmeye niyetli olduğunu gösteriyor.

"As" birkaç ay önce, sözleşmenin uzatılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılmasa bile Vinicius'un kulüpte kalmayı istediğini, bu durumda ise önümüzdeki yaz bedelsiz olarak ayrılacağını bildirmişti.