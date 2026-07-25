Diomande, rakip savunmaların korkulu rüyası: Mourinho'yu cezbeden büyük özelliği

Yan Diomande, piyasa değerini büyük ölçüde artırmak için Almanya Ligi'nde tek bir sezon geçirmesi yeterli oldu. 2025 yazında 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e katılan oyuncunun mevcut piyasa değeri yaklaşık 90 milyon euro seviyesinde bulunuyor; ancak gerçek transfer bedeli bundan daha yüksek olabilir.

Diomande, 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'nın en çok güvendiği oyunculardan biriydi. İspanyol "Marca"gazetesine göre, turnuva boyunca üstün performanslar sergileyerek belirgin bir iz bıraktı; gazete onu "rakibi her zaman tetikte tutan bir şeytan" olarak nitelendirdi.

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Florida eyaletinde yetişen oyuncu, Avrupa'ya dönüp Premier Lig'deki çeşitli kulüplerle deneme süreçlerinden geçmeden önce Amerika Ligi'nde (MLS) Colorado Rapids ile kademeli olarak ilerledi.

Pek çok kişi onun Ocak ile Haziran 2025 arasındaki dönemde İspanyol ekibi Leganés forması giydiğini hatırlamıyor. Geçen sezon Diomande, Leipzig'e transfer olduktan sonra kendini Almanya Ligi'nin en parlak yıldızlarından biri olarak kabul ettirdi ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde başrol oynadı.

Alman Futbol Ligi (DFL), 2025-2026 sezonunda ona en iyi genç oyuncu ödülünü vererek Hamburg oyuncusu Luka Vuskovic ve Bayer Leverkusen'in yıldızı İbrahim Maza'nın önüne geçmesini takdir etti.

Real Madrid'e neler sunabilir?

Diomande sol kanat mevkiinde oynamakta ustadır, sağ ayağına dayanır ve yüksek bireysel yeteneklere sahiptir; bu özellikleri onu birebir mücadelelerde sürekli bir tehlike kaynağı hâline getirir.

"Marca"ya göre, 2025-2026 sezonunda Almanya Ligi'nde hiçbir oyuncu ondan daha fazla çalım denemesi yapmadı ve yüzde 55'lik bir başarı oranıyla başarılı birebir mücadele sayısında hiçbir oyuncu onu geçemedi.

Oyuncu, "birebir" durumları çözme ve rakibin ceza sahasına yakın bölgelerde sayısal üstünlük yaratma becerisiyle tanınıyor; bunun yanında takım arkadaşlarına fırsat üretmedeki başarısıyla da öne çıkıyor. Bu durum, beklenen asist ve kilit paslardaki rakamlarına da yansıyor. Ayrıca bu yaratıcı yeteneklerini kale önündeki belirgin tehlikesiyle birleştiriyor.

En belirgin zayıf noktası, orta paslara sınırlı katkı sağlaması. Ancak topu ileri taşımadaki ve hücum fırsatları yaratmadaki büyük etkisi, onu hücum oyununun çeşitli aşamalarında en etkili kanat oyuncularından biri hâline getiriyor.

Gerçek bir santrfora dayanmayan Real Madrid gibi bir takımda bu noktanın bir sorun teşkil etmesi beklenmiyor. Ayrıca top kaybının ardından baskıya yaptığı belirgin katkılar göz önüne alındığında, teknik direktör José Mourinho'nun savunma gereksinimlerine iyi uyum sağlaması bekleniyor; bu rol, teknik direktörü Ole Werner yönetiminde de öne çıkardığı bir görevdi.

Werner, oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Onu en çok öne çıkaran özellik, rakip savunmasını sürekli bir gerilim içinde tutma biçimi."