"Diomande ondan daha iyi değil": Real Madrid efsanesinden Vinicius'u kurtarmak için güçlü mesaj

Real Madrid'in eski oyuncusu Predrag Mijatovic, Vinicius Junior'un bu sezon Madrid temsilcisinde yaşadığı durumu analiz etti.

Vinicius, bu sezon seviyesinin gözle görülür şekilde düşmesiyle birlikte geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı; ayrıca Villarreal karşısında kırmızı kart görmesinin ardından La Liga'da 4 maç ceza aldı.

Mijatovic, "El Larguero" programında şunları söyledi: "Vinicius'u biraz özlüyorum ve toparlanacağına inancım tam. Ona biraz zaman tanımalı ve üzerinde çok fazla baskı kurmamalıyız."

Real Madrid'in eski spor direktörünün gözünden, Vinicius'un dün Çarşamba günü Real Madrid'in Leipzig'i 4-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının 70. dakikasında yerine Diomande alındığında sahadan hayal kırıklığı içinde, üzgün bir şekilde ayrılması da kaçmadı.

Mijatovic şunları vurguladı: "Diomande ile farkı yaratabilecek bir oyuncumuz var; bu onun Vinicius'tan daha iyi olduğu anlamına gelmez, ancak bu durumda en iyi seviyesine kolaylıkla geri dönebilir. Acele etmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Beklememiz gerekiyor ve onun en güzel günleri mutlaka gelecek."

Mijatovic'in Vinicius hakkındaki tutumu, Leipzig maçının ardından Brezilyalı oyuncu için şu sözleri söyleyen Kylian Mbappe'nin tutumuyla örtüşüyor: "Vinicius'un üzgün hissetmesi iyi bir şey, çünkü takıma ve taraftarlara çok şey katmak istiyor. Sakin kalması ve kendisiyle gurur duyması gerekiyor. Muazzam bir yeteneğe sahip, harika bir oyuncu."

Predrag Mijatovic, Leipzig karşısında en iyi hallerinde gördüğü iki Real Madrid oyuncusuna dikkat çekti: Jude Bellingham ve Thibaut Courtois.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bellingham harika bir performans sergiliyor, mükemmel oynuyor ve takımın vazgeçilmez bir oyuncusu. Çok fazla güven veriyor ve Mourinho ona büyük ölçüde güveniyor, çünkü oyuncular onu çok beğeniyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor."

Courtois'ya gelince, onun için şunları söyledi: "Yalnızca bu yıl değil, önceki yıllarda da dünyanın en iyi kalecisi. Courtois büyük bir öz güvene sahip ve kurtarışları, takım arkadaşlarının attığı goller veya geliştirdiği ataklardan daha az önemli değil. Verdiği güven duygusu, büyük bir takım için olmazsa olmazdır."