Diomande'nin parlak performansının ardından Mourinho, Vinicius'un Leipzig maçındaki durumunu açıkladı

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Kraliyet ekibinin Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ın Leipzig karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında önümüzdeki çarşamba günü Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Vinicius, Real Madrid'in dün oynadığı Sevilla maçında cezası nedeniyle yer almadı ve La Liga'da 3 maç daha forma giyemeyecek.

Sevilla karşısında alınan 4-1'lik net galibiyetin ardından Mourinho'ya, özellikle Diomande'nin dünkü maçtaki parlak performansının ardından Vinicius'un durumu soruldu.

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Mourinho, gazetecilere şöyle konuştu: "İşleri bu şekilde yapmayı tercih etmem ama bunlar dayatılmış koşullar. Çarşamba günü ilk 11'de olacak. Şampiyonlar Ligi, onun motivasyonunu yüksek tutmak için bir fırsat; böylece sadece antrenman yapmakla kalmayacak, aynı zamanda maç hazırlığı da kazanacak."





Sözlerine şöyle devam etti: "Tam olarak formda. Bugün (Sevilla karşısında) oynamadığı için fiziksel kondisyonu üzerinde sıkı çalıştı. Kendisine bol şans diliyorum çünkü bunu hak ediyor. Ona ihtiyacımız var."

Şu sözlerle noktayı koydu: "Leipzig, dün Münih'te kötü bir performans sergileyen takım değil (Bayern karşısında 6-1'lik yenilgi). Tamamen farklı bir rakip."