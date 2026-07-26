Diomande'nin fiyatı, City ve Liverpool'un Chelsea yıldızını kadrosuna katma görevini zorlaştırıyor

Chelsea, Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto ile ilgilenen bazı kulüplerden bahseden haberler karşısında endişe duymuyor. Ancak aynı zamanda, mevcut transfer döneminde kanat oyuncularının değerlerindeki büyük artış göz önüne alındığında, 26 yaşındaki oyuncunun düşük bir bedel karşılığında ayrılmasına da izin vermeyecek.

Chelsea, Neto'yu aktif olarak satışa çıkarmıyor. Ancak kulüp içindeki kaynaklar, Avrupa pazarında konuşulan fiyatları, özellikle Leipzig'in Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Bradley Barcola'nın yüksek değerlerini iyi biliyor. Bu bilgiler İngiliz"Daily Mail" gazetesine dayanıyor.

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Diomande ve Barcola'nın kulüpleri, oyuncularının her birinin değerini 100 milyon sterlinin üzerinde belirliyor. Neto'nun bu yüksek rakama ulaşması zor olsa da, bu değerler Chelsea'ye, kulübün henüz resmi bir satış fiyatı belirlemediği kanat oyuncusunun olası değeri hakkında net bir fikir veriyor.

Neto'nun ismi, bazı Suudi kulüplerinin yanı sıra Manchester City ve Liverpool'a transfer olmakla anıldı. Chelsea içindeki kaynaklar ise, mevcut transfer döneminde yüksek seviyeli kanat oyuncularının azlığı göz önüne alındığında, oyuncuya gösterilen ilginin doğal bir şey olduğunu düşünüyor.

Manchester City'yi şu anda, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde Neto'yu sağ kanat mevkiinde kullanmayı tercih eden Enzo Maresca çalıştırıyor.

Neto, Chelsea'nin Avustralya'nın Sidney kentinde başlayan hazırlık turnesinde yer almıyor; çünkü Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmasının ardından hâlâ dinlenme döneminde bulunuyor.

Chelsea'nin bir diğer Portekizli kanat oyuncusu Geovany Quenda'nın ise, turnenin Avustralya etabının sona ermesi ve takımın Asya'ya geçmesiyle birlikte takım arkadaşlarına katılması planlanıyor. 19 yaşındaki Quenda, kendisine yakın kaynaklara göre "hafif bir sakatlık" yaşadı.

Chelsea'nin Strasbourg'dan gelen yeni forveti Emanuel Emegha ise, Bromley karşısında kazanılan kapalı hazırlık maçında (3-0) diz arka adalesinde sakatlık yaşamasının ardından antrenmanlara daha sonra dönecek.