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Cote D'Ivoire Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Diomande'nin durumu? Mourinho, Schalke maçının Real kadrosunu açıkladı

Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
Y. Diomande
Almanya
İspanya

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, bu pazar akşamı oynanacak Schalke ile hazırlık maçı için Kraliyet takımının kadrosunu açıkladı.

Mourinho, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi Vinicius Junior ve Brahim Diaz'ın yanında ilk 11'de sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, yeni transfer Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi ise yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

Real Madrid'in kadrosu şu şekilde oluştu:

Kaleci: Thibaut Courtois

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DFB Kupası
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Savunma: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Alvaro Carreras – Ibrahima Konate

Orta saha: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler

Hücum: Brahim Diaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappe

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