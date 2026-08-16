Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, bu pazar akşamı oynanacak Schalke ile hazırlık maçı için Kraliyet takımının kadrosunu açıkladı.

Mourinho, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi Vinicius Junior ve Brahim Diaz'ın yanında ilk 11'de sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, yeni transfer Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi ise yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

Real Madrid'in kadrosu şu şekilde oluştu:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Alvaro Carreras – Ibrahima Konate

Orta saha: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler

Hücum: Brahim Diaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappe