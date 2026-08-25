Diomande: Mourinho dünyanın en iyisi, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni birlikte kazanmak istiyorum

Real Madrid'in en yeni transferi Fildişi Sahilli Yan Diomande, kraliyet kulübüne katılmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, takımın bu sezon kupalar kazanmasına yardımcı olmak için elindeki her şeyi ortaya koymak istediğini vurguladı.

Diomande'nin açıklamaları, Real Madrid şehrinde kendisi için düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından ve 2033 yılına kadar uzanan sözleşmesini imzalamasının akabinde düzenlenen basın toplantısında geldi.

Diomande şunları söyledi: "Gurur duyuyorum, çünkü burası dünyanın en büyük kulübü. Şu an herkes Real Madrid'de oynamanın hayalini kuruyor, ben de elimdeki her şeyi vereceğim."

Genç oyuncu, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve onu, dünyanın en iyisi olarak gördüğünü belirtirken, aynı zamanda futbolun en önde gelen yıldızlarından bazılarının yanında oynayacak olmasına da dikkat çekti.

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Ve ekledi: "Dünyanın en iyi teknik direktörünün beni çalıştırması ve dünyanın en iyi oyuncularıyla soyunma odasını paylaşmam muhteşem bir şey."

Diomande, Real Madrid'deki hedeflerine bir tavan koymadı; sezon boyunca iki önemli kupada, yani La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde mücadele etme amacını açıkladı.

Fildişi Sahilli forvet şunları söyledi: "Bütün bu kupaları görmek, bir kupa daha kazanmak için sizi heyecanlandırıyor. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bunları kazanmak için mücadele etmek çok heyecan verici, neden bu yıldan başlamayalım ki?"

19 yaşındaki Diomande, Real Madrid'e Leipzig'den tarihi bir transferle katıldı; bu transfer, kulüp tarihinin en pahalısı olarak nitelendirildi. Böylece kraliyet takımının forması altında yeni bir mücadeleye başlarken, yeteneği ve fark yaratma kabiliyeti üzerine büyük umutlar bağlanmış durumda.

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