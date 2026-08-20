Real Madrid tarihinin en pahalı transferi Yan Diomande, "Santiago Bernabeu"ya transferinin perde arkasını ve teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Diomande, "Sporty TV" kanalına verdiği ve "Marca" gazetesinin aktardığı röportajda, Real Madrid'e katılma hayalini gerçekleştirdiği için duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Hırsının değişmediğini ve hâlâ "dünyanın en iyi oyuncusu" olmayı hedeflediğini vurguladı.

Fildişi Sahilli oyuncu, alçakgönüllülüğüne değer verdiğini, ancak aynı zamanda kendi yeteneklerine büyük bir güven duyduğunu belirterek, Real Madrid'e transferinin kariyerinde devasa bir adım olduğunu ifade etti.

Mourinho'nun sabahın beşindeki telefonu

Diomande, Real Madrid'in kendisiyle anlaşmaya ilgi duyduğunu öğrendiği anı anlatarak, bunun kendisine inanılması güç bir rüya gibi göründüğünü vurguladı.

19 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Bir rüya gibiydi, çünkü Real Madrid'den daha büyük bir kulüp yok. Bunu öğrendiğim andan itibaren uyuyamadım ve olanlara inanamadım. Önce Juni ile, sonra teknik direktörle konuştum."

Ve ekledi: "Fransızca konuştuğu için beni şaşırttı. Mourinho benimle konuşmak için sabahın beşinde kalktı; bu da onun için önemli olduğum anlamına geliyor. Real Madrid seni aradığında hayır diyemezsin, bu yüzden dedim ki: Eğer beni istiyorlarsa, orada olacağım."

Diomande, Real Madrid'e geldikten sonra Mourinho'nun kendisine yönelttiği ilk sözleri de açıkladı: "Gelir gelmez bana şöyle dedi: Sana takımımın bir parçası olacağına söz vermiştim, işte buradasın."

Fildişi Sahilli oyuncu, Portekizli teknik direktöre şöyle karşılık verdi: "Seninle çalışmaktan mutluyum çünkü sen en iyisin. Senden çok şey öğrenebilirim ve gelişim sürecimi sürdürmek için doğru teknik direktörün sen olduğunu düşünüyorum."

Ardından Diomande, Mourinho ile yürüteceği projeye olan güveninin boyutunu yansıtan bir açıklama yaptı: "Onun için ölmeye hazırım."

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Büyük bir tesadüf

Diomande, kariyerinin en dikkat çekici çelişkilerinden birini hatırlattı; profesyonel bir oyuncu olarak ilk kez sahaya çıkışının, daha sonra bu beyaz takımın kadrosuna katılmadan önce, "Santiago Bernabeu" stadında Real Madrid karşısında gerçekleştiğini belirtti.

Şöyle dedi: "Bu Allah'ın takdiri. Allah'a çok inanırım ve olanlar büyük bir tesadüftü. Sadece her günün tadını çıkarmak istiyorum."

O maçı hatırlayarak ekledi: "Mbappe ile forma değiştirdiğimi hatırlıyorum, bugün ise aynı soyunma odasındayız ve birlikte gülüyoruz. Leganes'i asla unutmayacağım, çünkü yeteneklerimi gösterme fırsatı veren tek kulüptü."

Diomande, Leganes'teki deneyiminin Real Madrid'e giden yolunda temel bir durak olduğunu düşünüyor; bugün ise başında Kylian Mbappe'nin bulunduğu, kariyerinin başında karşısına çıkan yıldızları barındıran bir soyunma odasının içinde buluyor kendini.

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