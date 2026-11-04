Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın çilesi devam etti; oyuncu bu gece yeniden geniş çaplı eleştirilerin hedefi oldu.

Brezilyalı kanat oyuncusu, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK Atina karşılaşmasına ilk 11'de başladı, ancak yine iyi bir performans ortaya koyamadı.

Real Madrid, bu gece Yunanistan'daki maçını kaybetmenin eşiğinden döndü. Karşılaşmanın bitimine çeyrek saat kala 2-1 geride olan "Los Blancos", köklü Avrupa ruhunu yeniden bularak heyecan verici bir geri dönüşe imza attı ve maçı 3-2 kazandı.

Ancak Vinicius Junior büyük bir baskı altındaydı. İspanya Ligi'nde 4 maç ceza aldıktan sonra teknik direktör Jose Mourinho ona bu gece ilk 11'de forma giyme fırsatı verdi ve oyuncu, bu fırsatı kesinlikle en iyi şekilde değerlendiremedi.

Sol kanatta oynayarak Yan Diomande'yi sağ kanada iten eski Flamengo oyuncusu, bu karşılaşmada ikna edici bir performans sergileyemedi.

Son maçlarda sol kanat mevkisinde parlayan Diomande ile birlikte, Vinicius Junior'ın Atina'da kendini kanıtlaması gerekiyordu, ancak hiçbir fark yaratamadı. Üstelik takım arkadaşlarının aksine, son lig maçlarındaki yokluğunun ardından biraz dinlenme fırsatı da bulmuştu.

Vinicius, herhangi bir tehlike yaratmaktan aciz görünürken, çalımlarında da isabetten yoksundu.

Real Madrid, Vinicius olmadan daha mı iyi?

Doğal olarak İspanya'daki tepkiler Brezilyalı oyuncuya karşı son derece sertti.

"As" gazetesi şunları ifade etti: "İlk yarıdaki performansı içler acısıydı. İkinci yarıda denedi, ancak başaramadı. Şu anda Diomande, ilk 11'de ondan büyük bir farkla önde."

Yorumlarında genellikle ölçülü olan eski Real Madrid oyuncusu Jorge Valdano ise Movistar kanalındaki bir televizyon programında Brezilyalı oyuncuyu sert bir dille eleştirerek şunları söyledi: "Vinicius gibi bir oyuncu için 'idare eder' kelimesi geçerli olamaz. Çok az çaba gösterdi ve nadiren başarılı oldu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnızca tek bir iyi hareket yaptı. Bu geceki maçından hatırlanacak kayda değer hiçbir şey yok; bu olağanüstü seviyeyi uzun süre koruyan bir oyuncu için bu çok az. Vinicius'un bu sönük performansı, Diomande'nin kaptığı yeri geri almasına yardımcı olmayacak."

Bu hafta Valencia karşısında oynayamayacak olmasına rağmen, Vinicius Junior artık Mourinho'nun Real Madrid'deki ideal kadrosunda asli bir oyuncu olarak görülmüyor. "Marca" gazetesi ise şu ifadelere yer veriyor: "Suçu Vinicius'a atmak ve Real Madrid'in sorunlarının sorumluluğunu ona yüklemek kolay görünebilir, ancak Mourinho'nun takımının seviyesinin Brezilyalı oyuncu sahadayken düşmesi tesadüf değil."

Gazete ayrıca oyuncunun savunmadaki bağlılık eksikliğini de vurguladı.

Vinicius'un, içinden çıkması zor bir düşüş dönemi yaşadığı artık açıkça görülüyor. Bu durum, cezasının bitiminden döndüğünde onu büyük bir çıkmaza sokacak; çünkü büyük olasılıkla kendisini yedek kulübesinde bulacak.