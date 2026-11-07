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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
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Diomande anı tartışma yarattı: Valencia oyuncusu kırmızı karttan kurtuldu mu?

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
İspanya
Côte d’Ivoire

Aralarında süregelen karşılaşmada

Hakem kararlarını analiz etme konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, İspanya Ligi'nin 12. haftasında iki takımın Mestalla Stadı'ndaki karşılaşmasında, Valencia oyuncusu Arjantinli Guido Rodriguez'in Real Madrid'in yıldızı Yan Diomande'ye yaptığı müdahaleye ilişkin tartışmayı sona erdirdi ve olayın doğrudan kırmızı kart gösterilmesini gerektirmediğini vurguladı.

Site, Rodriguez'in topu kesmeye çalışırken "makas" tarzı bir müdahalede bulunduğunu, ancak Diomande'nin ayağını hızlıca çekmeyi başardığını, bu sırada herhangi bir burkulma yaşamadığını veya sert oyun niteliği taşıyan bir darbe almadığını, bunun da durumu doğrudan kırmızı kart seviyesine çıkarmadığını açıkladı.

"Archivo VAR", kırmızı kartı hak etmediğini belirtmesine rağmen, Rodriguez'in rakibine çarpmadan önce topa dokunmayı başarmış olmasına karşın müdahalenin serbest vuruş verilmesini gerektiren bir faul olduğuna işaret etti.

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