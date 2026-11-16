Manchester United, eski teknik direktörü Ruben Amorim'in AC Milan'da yeniden bir araya gelmeyi planlamasına rağmen çok yönlü bek Noussair Mazraoui'yi ocak ayında satma ihtimalini eledi. Faslı oyuncunun Old Trafford'da kalması beklenirken, yaklaşan kadro yapılanması nedeniyle savunmadaki takım arkadaşları Diogo Dalot ve Lisandro Martinez'in gelecekleri belirsiz.

Reklam

Yönetim, bek oyuncusunun kışın ayrılmasını engelliyor

Daily Briefing'e göre Old Trafford yönetimi, Milan, Juventus ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen “artan transfer ilgisine” rağmen Mazraoui'yi bu kış “takımda tutmaya kararlı”. Ağustos 2024'te Erik ten Hag döneminde Matthijs de Ligt ile birlikte Bayern Münih'ten 13 milyon sterlin karşılığında transfer edilen ve bedeli 17 milyon sterline kadar çıkabilen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon sekizi olmak üzere toplam 85 maçta forma giydi. Savunmanın iki kanadında da oynayabilen Mazraoui'nin sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor.

İtalyan ve Suudi taliplilere ret

Manchester United, 2027'de savunma hattını yeniden şekillendirmek için en az üç takviye planlasa da Hollanda doğumlu savunmacı, taktiksel esnekliği ve topa sahipken sergilediği soğukkanlılık sayesinde Avrupa ve Orta Doğu'da “ilgi çekiyor”. Serie A'nın güçlü ekipleri Milan ve Juventus, oyuncunun durumunu “yakından takip ederken” Suudi Arabistanlı yöneticiler de ocak ayında olası bir girişimi değerlendirirken “bilgi talep etti”.

Haberde özellikle, Rossoneri'nin teknik direktörü Amorim'in Manchester'daki teknik direktörlük döneminden Mazraoui'yi “çok iyi tanıdığı” ve bek oyuncusunun San Siro'da hemen etki yaratabileceğine inandığı belirtiliyor. Ancak Premier League kulübü “satmaya yanaşmadığı” için taliplerinin hayal kırıklığına uğraması bekleniyor. INEOS'un karar vericileri, oyuncunun ayrılmasına izin vermenin kadro derinliğini zayıflatacak bir hata olduğuna inanıyor.

Beklentilerin altında kalan savunmacı ayrılığa yaklaşıyor

Kulüp, Faslı milli oyuncuyla yollarını ayırmak yerine diğer sağ beki Dalot'u gelecek yıl elden çıkarmaya çok daha sıcak bakıyor. Portekizli milli oyuncu, kasım ayındaki milli aradan önce Aston Villa karşısında çok kötü bir performans sergiledi ve sahadan ayrılırken hayal kırıklığı yaşayan taraftarlarca yuhalandı.

Reklam Reklam

Göreve gelecek teknik direktör Mauricio Pochettino, Villarreal'in sağ beki Alex Freeman'ı Dalot'un yerine transfer edilebilecek bir isim olarak belirledi. Arjantinli teknik adam, ABD milli takımında birlikte çalıştığı Freeman ve Monaco forveti Folarin Balogun ile yeniden bir araya gelmek istiyor. Bu arada transfer gazetecisi Fabrizio Romano, Chelsea beki Malo Gusto ile ilgili son iddiaları yalanladı.

Savunmada büyük değişim kapıda

Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgisi karşısında stoper Martinez'i satarak gelir elde etmeye hazırlanırken savunmadan başka ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Uzun süredir takımda olan savunmacılar Harry Maguire ve Luke Shaw da savunmadaki kapsamlı değişiklikler kapsamında kadrodan çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Pochettino'nun, yeniden yapılanmayı tamamlamak için bir stoper ve bir sol bekin de yer aldığı, toplam 120 milyon sterlinlik üç transfer hedeflediği bildiriliyor.