Portekizli savunmacı Diogo Dalot, takımının Uluslar Ligi’nde Galler deplasmanında aldığı heyecan verici 3-2’lik galibiyetin ardından mental dayanıklılığını övdü. Bu galibiyet, önceki maçında Danimarka’ya 4-1 yenilerek sarsılan Portekiz’e moral verdi.

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Deplasmanda kendini affettirdi

Portekiz, Uluslar Ligi’ndeki çıkışını sürdürmek için Cardiff’te kritik bir galibiyet aldı ve 2-1 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı . Bu sonuç, Danimarka karşısında alınan şaşırtıcı 4-1’lik ağır yenilginin ardından özellikle önemliydi. Diogo Dalot, bu performansın Portekiz kalitesindeki bir takım için “normal olmadığını” kabul etti. Düşmanca bir atmosfer ve mücadeleci bir Galler takımıyla karşılaşmasına rağmen Portekiz, maçı çevirmeyi ve A4 Grubu’nu zirvede bitirmeyi başardı.

Takımın ortaya koyduğu karakteri değerlendiren Dalot, mental açıdan toparlanmanın önemini vurguladı. “Beklediğimiz gibi bir maçtı. Gol yememeyi tercih ederdik ama skoru lehimize çevirmek için mücadele etme becerisini gösterdik ve bir kişi eksik kalmamıza rağmen başka gol yemedik. Genel olarak grup aşamasındaki performansımızdan çok memnunuz. Bizim için normal olmayan son maçın ardından iyi bir yanıt verdik,” dedi Dalot. Açıklamalarını A Bola aktardı.

Manchester Unitedlı savunmacı, Danimarka bozgunundan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bek oyuncusu, “Bu maç iz bırakmalı ve rahatsızlık yaratmalı. Alışılmadık bir maçtı; dört gol yememiz normal değil. Bugün buna yanıt verebileceğimizi göstermemiz önemliydi. İki gol yememiş olmayı ister miydim? Elbette, ama maçı kazanmanın yollarını aramak futbolun bir parçası. Bunu çok iyi yaptık,” diye ekledi.

Taktik esneklik ve savunmada gelişim

Dalot, Galler’deki maçta savunmanın solunda oynadı. Kulüp düzeyinde de bu pozisyona giderek daha fazla alıştı. Sağ tarafın kendisi için doğal tercih olduğunu kabul etse de teknik ekibin taktik ihtiyaçlarına uyum sağlamaya tamamen hazır olduğunu söyledi. Savunmacı, hem kendisinin hem de Joao Cancelo’nun rakibe ve maçın gidişatına göre savunma hattındaki farklı pozisyonlarda oynayabilecek esnekliğe sahip olduğunu belirtti.

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“Tamamen rahatım. Neyse ki solda çok sayıda maç oynadım ve kulübümde de orada oynuyorum. Bana en çok o pozisyonda oynamayı sevip sevmediğimi sorarsanız, muhtemelen hayır derim. Ama teknik direktörün bana ihtiyacı olursa orada olacağımı biliyorum. Teknik direktör, hem benim hem de Cancelo’nun solda oynayabileceğini biliyor. Bu konuda tamamen rahatız,” dedi Dalot.

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Hedef son dört

Grubunu Norveç’in ve elenen Danimarka’nın önünde ilk sırada bitiren Portekiz, kupa adaylarından biri olduğunu pekiştirdi. Mart ayındaki eleme aşamasında seviye önemli ölçüde yükselecek. Olası rakipler arasında Hollanda, Belçika ve İspanya gibi güçlü takımlar bulunuyor. Dalot, kura sonucunda hangi rakiple eşleşeceklerine dair bir tercihi olmadığını belirterek takımın son dört hedefi doğrultusunda herkesle karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi.

“Bu, iyi iş çıkardığımıza ve grubun en iyi takımı olduğumuza dair bize güven veriyor. Ama her rakibin zorlu olacağını biliyoruz. Bulunmak istediğimiz seviye ve karşılaşmak istediğimiz takımlar bunlar. Kiminle oynayacağımızı öğrenmeyi bekliyoruz. Mart ayında son dört için mücadele etmek üzere burada olacağız,” dedi savunmacı.

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Geliştirilmesi gereken noktalar

Geri dönüş galibiyetinin ardından yaşanan sevince rağmen Dalot, Portekiz’in özellikle savunmaya geçişlerde hâlâ önemli ölçüde gelişmesi gerektiğine dikkat çekti. İlk pres hattı aşıldığında takımın daha uyumlu hareket etmesi gerektiğini belirtti. Böylece rakiplerin, beş gollü heyecanlı maçta Galler’in zaman zaman yaptığı gibi kontra ataklarda boşluklardan yararlanmasının önüne geçilebileceğini söyledi.

“Daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var. Özellikle takımların presimizin ilk hattını aşmasına ve önleyebileceğimiz bazı geçiş hücumları yaratmasına izin vermemeliyiz. Ama elbette daha iyi olmaya çalıştığımız bir süreçteyiz. Çok yönlü bir takım olabileceğimizi gösterdik. Yaptıklarımızdan memnunuz ancak önümüzdeki aşamada takımların hücumda güçlü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle savunmada da güçlü olmalıyız,” diyerek sözlerini tamamladı Dalot.