Dinlenmenin gücü: Guardiola, Ferguson, Wenger ve Pochettino'nun tercihi 'uyku koçu'

Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Mauricio Pochettino, Pep Guardiola'nın yanı sıra İngiltere Milli Takımı, Liverpool, Real Madrid, RB Leipzig, British Cycling ve birçok Olimpiyatçı, Formula 1 pilotu ile NBA yıldızlarının ortak noktası nedir?

Bir noktada, hepsi Nick Littlehales'in yardımlarına ve uzmanlığına başvurdu.

Littlehales, spor dünyasının önde gelen seçkin uyku koçlarından ve "dinlenme" alanında bir yenilikçi olarak tanınan eski bir profesyonel golfçü ve pazarlama direktörü.

Çok satan kitabı 'Uyku' 2016'da yayınlandı ve insanların yalnızca uyku kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlığı, dolayısıyla performansı artıracağına inandığı R90 adlı bir tekniğe öncülük etti.

Littlehales, GOAL'e "Bu yedi adımlı bir süreç" diyor. "Bunun özünde her 24 saati 90 dakikalık döngülere bölme fikri var."

"Uyku hakkındaki geleneksel düşünceler, uykunun yalnızca günün sonunda yapacak başka bir şey olmadığı için tercih edilmesidir ve ideal olarak günde sekiz saat uyursunuz, değil mi?"

"Ancak bu doğru değil. Öylece 'İyi bir uyku çek, yarın görüşürüz' diyemezsiniz. Herkes farklıdır."

"Uykuyla ilgili dili değiştirmemiz gerekiyor. Okulda insan sağlığının ilk direği olarak bahsedilmelidir, çünkü her şeyi etkiler; diyet, hidrasyon, egzersiz, zihinsel sağlık, refah ve performans."

"Eğer 'dinlenmeyi' doğru yaparsanız, o zaman her şey daha iyi olacaktır."

Littlehales, 1990'ların ortalarında, Oldham Athletic ile sponsorluk anlaşması için görüştüğünde, Manchester merkezli bir yatak şirketi olan Slumberland için uluslararası satış ve pazarlama direktörü olarak çalışıyordu.

"Joe Royle ile gerçekten başarılı bir sezonun ardından geldiler," diyor. "Sponsorluk nedeniyle maçlara davet edildim. Bay Ferguson ile orada tanıştım."

Ferguson o sırada Manchester United'ın başındaydı. O ve Littlehales iyi anlaştılar ve çok geçmeden Littlehales, United'ın antrenmanına davet edildi.

Littlehales, "Dave Fevre o sırada fizyoterapistti ve içeri girip oyuncularla konuşmamı istedi" diyor. "O zamanlar oyuncuların nasıl uyuduklarına veya nasıl dinlendiklerine önem verilmiyordu. Ancak Ferguson yönetimindeki United, o kadar açık fikirliydi ki her zaman avantaj sağlayacak bir durum arıyordu, bu yüzden içeri girmeme izin verdiler. Bu büyük bir şeydi ve başka bir kulüpte yaşanabileceğini düşünmüyorum."

İlk başlarda Littlehales bireysel çalışıyordu. "Gary Pallister ilk çalıştığım kişilerden biriydi" diyor. "Belinde birçok problem vardı, bu sorunları hafifletmeye çalıştık."

"Ardından Ferguson, oyuncuların antrenmanlarda aralarda uyuyabilecekleri dinlenme odaları yapma şansını verdi."

Bu durumu duymayan kalmadı. United'ın İngiliz oyuncuları David Beckham, Paul Scholes ve Gary Neville gibi. Littlehales'in namı milli takıma da yayılınca Arsenal'de Arsene Wenger ile çalışan fizyoterapist Gary Lewin ile tanıştı.

"Ferguson ile Wenger kulüplerini tam anlamıyla yönetiyorlar,"

"Yani bir oyuncunun bir şey yapmasını isterlerse, diyetini değiştirmek, yoga yapmak, alkolü kesmek gibi, bunu yaptırıyorlar. Bu durum başarmak istediğim konuda bana yardımcı oldu."

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20 yıl kadar ileri sararsak şimdi Littlehales herkese yardımcı oluyor. Profesyonel ve akademi düzeyindeki birçok kulüple çalışıyor ve başka spor dallarında da faaliyet gösteriyor.

Pochettino'nun menajer olduğu Southampton da dahil olmak üzere futbol kulüplerine uyku setleri tasarladı.

Onun söylediğine göre amaç, yolda, otelde veya bir karavanda bile "ev" ortamını yaratmak.

"Bir düşünün, zihniniz her zaman yeni bir ortama uyum sağlamak ister ve her birey için farklı faktörler vardır."

"Yatak takımları, örtüler, çarşaflar, yastıklar, bir renk, bir koku, sıcaklık bile uyumamızda etkili olur. Bu nedenle 'yabancı' bir yeri 'tanıdık' bir ortama çevirmek için her şeyi yapıyoruz."

Littlehales, 1990'larda United'da olduğu gibi, Sergio Agüero ve James Milner gibi isimlerin de sorunları aşmasına yardımcı oldu. R90 tekniğini genç oyunculara anlattı.