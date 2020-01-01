DİNLE | Unutulmaz Dünya Kupaları

Asistin Asisti'ninde bu hafta İlker Yılmaz ile Enes Koca unutulmaz Dünya Kupaları'nı konuştu.

Asistin Asisti'nde 6. bölümün konusu Dünya Kupaları. 94'teki sürpriz takımlardan 98 finaline, 2002'deki saç tıraşlarından 2010'daki vuvuzelaya, 2014'teki galibiyetinden 2018'deki kötü futbola kadar bir çok konuyu Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca ele aldı.

(2:20) Nerede o eski Dünya Kupaları?

(9:00) Bebeto'nun oğlu nerede?

(11:50) Beckham çifti ve maçı

(15:00) 2002 Genel

(24:00) 2006

(29:25) Nelson Mandela'dan özür

(33:00) Suarez vs.

(37:30) Zico'ya neden şans verilmedi?

(43:00) Modern futbol sancıları

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