DİNLE | Unutulmaz Dünya Kupaları
Asistin Asisti'nde 6. bölümün konusu Dünya Kupaları. 94'teki sürpriz takımlardan 98 finaline, 2002'deki saç tıraşlarından 2010'daki vuvuzelaya, 2014'teki Almanya galibiyetinden 2018'deki kötü futbola kadar bir çok konuyu Mackolik editörlerinden İlker Yılmaz ve Enes Koca ele aldı.
(2:20) Nerede o eski Dünya Kupaları?
(9:00) Bebeto'nun oğlu nerede?
(11:50) Beckham çifti ve Arjantin maçı
(15:00) 2002 Genel
(24:00) 2006 Brezilya
(29:25) Nelson Mandela'dan özür
(33:00) Suarez vs. Gana
(37:30) Zico'ya neden şans verilmedi?
(43:00) Modern futbol sancıları
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