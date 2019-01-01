DİNLE | Süper Lig'de ilk üç haftada neler oldu? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray...

Goal Türkiye'nin podcast programı Neyse ki Yarın Cuma'nın 27. bölümü yayında. Soundcloud, Apple Podcasts ve Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz.

Barış Gerçeker ve Alp Çolak ile #NKYC'nin bu haftaki bölümünde Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk üç haftasına , , , Beşiktaş ve üzerinden göz atılıyor ve takımların son gün yaptıkları transferler değerlendiriliyor.

İÇERİK:

00:40 Canlı bahis çılgınlığı

04:22 Süper Lig’de ilk üç haftanın değerlendirmesi

05:58 Fenerbahçe’nin olumlu görüntüsünü sayılar destekliyor

08:55 Başakşehir bir yöne, Trabzonspor ayrı yöne

21:30 Fenerbahçe - Trabzonspor maçının değerlendirmesi

31:48 Beşiktaş olumlu işaretler veriyor; eksikleri neler?

44:46 Galatasaray: Son şampiyonun daha yüksek bir standartta değerlendirilip eleştirilmesi doğal

1:02:49 Radamel Falcao ‘şampiyonluk garantisi’ gibi bir transfer

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