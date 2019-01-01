DİNLE | Süper Lig'de ilk üç haftada neler oldu? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray...
Barış Gerçeker ve Alp Çolak ile #NKYC'nin bu haftaki bölümünde Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk üç haftasına Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray üzerinden göz atılıyor ve takımların son gün yaptıkları transferler değerlendiriliyor.
İÇERİK:
00:40 Canlı bahis çılgınlığı
04:22 Süper Lig’de ilk üç haftanın değerlendirmesi
05:58 Fenerbahçe’nin olumlu görüntüsünü sayılar destekliyor
08:55 Başakşehir bir yöne, Trabzonspor ayrı yöne
21:30 Fenerbahçe - Trabzonspor maçının değerlendirmesi
31:48 Beşiktaş olumlu işaretler veriyor; eksikleri neler?
44:46 Galatasaray: Son şampiyonun daha yüksek bir standartta değerlendirilip eleştirilmesi doğal
1:02:49 Radamel Falcao ‘şampiyonluk garantisi’ gibi bir transfer
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