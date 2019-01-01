DİNLE | Süper Lig'de ilk hafta: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor değerlendirmesi

Goal Türkiye'nin ilgiyle dinlenen Podcast programı Neyse ki Yarın Cuma geri döndü.

Süper Lig'in ve Avrupa futbolunun nabzını tutan program Neyse ki Yarın Cuma yeniden sizlerle! Barış Gerçeker ve Alp Çolak, yeni sezonun ilk programında Süper Lig'in ilk haftasını konuştular, , , Beşiktaş ve 'a değindiler.

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İÇERİK:

00:01 Efsane geri döndü!

02:01 Türkiye’deki transfer çılgınlığı

05:15 Fenerbahçe nasıl farka koştu?

20:17 Galatasaray’ın savunması hakkında konuşmalıyız

33:47 Beşiktaş yeni mi, eski mi? Değişim nerden başlamalı?

51:25 Ligin heyecan veren takımı Trabzonspor