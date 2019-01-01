DİNLE | Süper Lig'de ilk hafta: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor değerlendirmesi
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AA
Süper Lig'in ve Avrupa futbolunun nabzını tutan program Neyse ki Yarın Cuma yeniden sizlerle! Barış Gerçeker ve Alp Çolak, yeni sezonun ilk programında Süper Lig'in ilk haftasını konuştular, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a değindiler.
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İÇERİK:
00:01 Efsane geri döndü!
02:01 Türkiye’deki transfer çılgınlığı
05:15 Fenerbahçe nasıl farka koştu?
20:17 Galatasaray’ın savunması hakkında konuşmalıyız
33:47 Beşiktaş yeni mi, eski mi? Değişim nerden başlamalı?
51:25 Ligin heyecan veren takımı Trabzonspor